آمریکا می‏ خواهد آژانس را به سازمانی صرفا نظارتی تبدیل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی اصغر سلطانیه" که با تلویزیون راشا تودی گفتگو می کرد، افزود: ابتدا من می خواهم توضیح دهم که گزارش جدید آژانس چیز جدایی از آنچه که آنها قبلاً گفته بودند نیست. در گزارش به همکاری ایران و پروتکل الحاقی اشاره شده و ما در صدد اجرایی کردن این درخواست ها نیستیم زیرا که قطعنامه هیچ اساس حقوقی ندارد. اما بر اساس این گزارش شما می توانید به روشنی ببینید که تمامی فعالیت های هسته ای ایران از جمله غنی سازی تحت نظارت جامع پادمان های آژانس قرار دارند . نتایج بازرسی از ایران را می توان در گزارش آژانس که بر اساس اعلامیه ایران است، مشاهده کرد.

وی در ادامه افزود: تنها مطلب جدید در این گزارش دو دور گفتگوهایی که ما در تهران داشتیم بوده و مدیر کل، گزارش داده که ما گفتگوهای محکمی داشتیم. تنها موردی که تا حدودی تاسف آور است این است که گزارش شده که به آژانس اجازه دسترسی به سایت نظامی پارچین داده نشده. من واقعیت را می گویم و آن این است که اول اینکه همانطور که در گزارش عنوان شده گروهی که از آژانس به ایران آمده بودند بازرس نبودند. آنها از مقام های ارشد آژانس و از بخش های حقوقی سیاسی و فنی بودند و برای گفتگو درباره مدالیته و چارچوب فعالیت های آتی ما به ایران آمده بودند که البته این خارج از بازرسی های عادی است. با توجه به این نوع اتهامات که ادعا می شود برنامه هسته ای ایران بعد نظامی دارد و در ضمیمیه آخرین گزارش مدیر کل نیز منعکس شده، هدف این دو دوره گفتگو در تهران نه بازدید نمایندگان آژانس مکانها بلکه هدف گفتگو در چارچوب کاری مدالیته بوده است.



سلطانیه در ادامه گفت: اگر به گزارش های قبلی مدیر کل نگاه کنید ما در 2005 به بازرسان اجازه دسترسی به پارچین را داده بودیم. در واقع من در آن زمان در قالب هیئتی که گروه آژانس را همراهی می کرد به پارچین رفتم ما به آنها "چک سفید"[اختیار تام] داده بودیم. باید بگویم آنها برای آنچه که به دنبالش هستند باید اسنادی را ارائه کنند و دقیقاً بگویند که کجا می خواهند بروند. در دوره قبل ما به آنها گفتیم که هر جایی از پارچین را که بخواهند می توانند بازدید کنند و اگر همه چیز درست پیش برود و در چارچوب مقررات باشد هرگز دسترسی به هیچ مکانی از جمله پارچین را رد نمی کنیم.



این دیپلمات ایرانی افزود: آمریکا و برخی کشورها در صدد تغییر کارکرد آژانس به یک سازمان نظارتی هستند و به این دلیل است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه بیم آن دارند که آژانس از یک سازمان فنی به سازمان نظارت و بازرسی سازمان ملل تبدیل شود.



سفیر ایران با اعلام اینکه، آمریکایی ها در صدد ارائه اطلاعات غلط و باز نگهداشتن پرونده هسته ای ایران هستند ، افزود: مثلاً در دوره محمد البرادعی آمریکایی ها با یک لپ تاپ ادعایی اتهامهایی را به ایران وارد کردند و وقتی ما از آنها خواستیم تا اطلاعات موجود در آن را در اختیار ما هم بگذارند آمریکایی ها مخالفت کردند و همین مسئله انتقاداتی از سوی البرادعی هم به دنبال داشت. ایالات متحده نمی خواهد مسئله ایران حل شود و آژانس تاکنون که من در حال صحبت با شما هستم هنوز هیچ اطلاعاتی را به ما نداده تا به شیوه حرفه ای برای حل موضوع تلاش کنیم.



وی افزود: ما و جنبش غیر متعهدها تردید نداریم که آژانس بعنوان یک سازمان فنی و حرفه ای باید کار خود را بکند اما آنها نمی گذارند. کشورهایی همچون روسیه و چین و جنبش متعهدها باید مواردی که که اتفاق می افتد را بررسی کنند تا از خارج شدن آژانس از مسیر خود ممانعت بعمل آورند.



علی اصغر سلطانیه در پایان این گفتگو افزود: آمریکایی ها خواهان رفتن به یک منطقه نظامی بدون هیچگونه محدودیت هستند که این نه تنها برای ما بلکه برای همه نگران کننده است. آژانس وظیفه بازدید از مواد و مکانهای هسته ای را دارد و برخورداری کشوری از موشک در حوزه اختیارات این نهاد نیست و من قاطعانه اتهامات غرب را که برنامه های موشکی ایران خطرناک است رد می کنم. هیچ کدام از فعالیت های ما به برنامه هسته ای نظامی ارتباطی ندارد.