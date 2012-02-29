بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه بین المللی قزوین برگزار می شود

فرزاد جهان بین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آئین بزرگداشت بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 15 اسفند ماه جاری ساعت 9.30 دقیقه صبح در آمفی تئاتر مرکزی با حضور مسئولان کشوری و استانی و میهمانان داخلی و خارجی برگزار می شود.



جهان بین اضافه کرد: در این مراسم دکتر غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر عباس طائب قائم مقام وزارت علوم و دکتر محمد جواد لاریجانی و همچنین استاندار قزوین و رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سخنرانی خواهند کرد.



وی یادآورشد: در این مراسم از 20 عضو هیئت علمی،20 کارمند، 20 دانشجو،20 پایان نامه برگزیده در طول 20 سال گذشته دانشگاه و گروه های سیمرغ و سرد تقدیر خواهد شد.



جهان بین تصریح کرد: این دو گروه شامل دانشجویانی است که در طراحی مفهومی خودروی هیبریدی مقام نخست را در کشور کسب کرده اند و همچنین دانشجویانی که طراحی، ساخت و پرواز هواپیمای بدون سرنشین را انجام داده و رتبه دوم کشوری را از آن خود کرده اند مورد تقدیر قرار می گیرند.



دبیر ستاد بزرگداشت بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین با اشاره به برنامه های افتتاح در این روز گفت: یکی از مهمترین برنامه هایی که در روز مراسم بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه پیش بینی شده افتتاح نخستین پژوهشکده آینده پژوهی ایران و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) است.



وی خاطرنشان کرد: اهداء گل در سالروز تدفین شهدای گمنام در این دانشگاه، بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه در 20 سال گذشته، برگزاری نشست های تخصصی با حضور میهمانان خارجی و گروه های آموزشی مربوطه در دانشگاه از دیگر برنامه های سالروز تأسیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) است.



جهان بین اظهارداشت: دانشجویان نیز برای حضور در این مراسم می توانند از طریق سامانه پیامک 3000765567 ثبت نام کنند تا در روز همایش با صدور کارت زمینه حضور آنها در مراسم بیستمین سالگرد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فراهم شود.