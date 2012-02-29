گذری بر وعده کاندیداها در البرز / به عمل کار برآید!

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها شعارهای انتخاباتی کاندیداهای البرز در و دیوار شهر را پوشانده و گفته های زیبای آنها بارقه های امید را دل مردم افکنده و مرم بر این باورند که عده ای می خواهند وارد عرصه خدمتگزاری شوند و نیازهای اساسی جامعه را شناخته و اهداف و برنامه های خود را در جهت رفع این معضلات طراحی کرده اند.

اما آنچه مهم جلوه می کند این که وعده ها حباب های توخالی نباشند و تنها برای افزایش رای و در مسیر نیل به خواستهای فرد به کار گرفته نشده باشند .

ضرورت تبلیغ در جهت توانمندیهای فرد و شعار راندن در حد وظایف یک نماینده مجلس از آنجا روشن می شود که گاه عدم تحقق وعده ها آسیبی ملی و فراملی برای کشور به همراه دارد.

شعارها و تبلیغات کاندیداها هرچند امروز بر شور و نشاط فضای انتخابات دامن زده و فضائی سالم از رقابت را به وجود آورده اما در صورت عدم ساماندهی و عدم پیگیری برای تحقق آنها بی اعتمادی و نا امیدی از مسئولان را رقم می زند، بنابراین امید می رود این شعارها در حد توانمندی های افراد طراحی شده باشد که در این صورت بی شک آینده ای همراه با پیشرفت و توسعه روزافزون را برای البرز شاهد خواهیم بود.

البرزیها اولین انتخابات بعد از استان شدن را تجربه می کنند و نگاه همه مردم و مسئولان به نماینده های منتخب برای تلاش در جهت رفع معضلات و مشکلات این استان نوپا خواهد بود، از این رو انتخابات مجلس نهم برای البرزیها از حساسیت بالائی برخورداربوده و خیلی مهم است که چه کسانی و با چه رویکردی برای چهار سال آینده استان تصمیم گیری کنند.

استان البرز، سالها در حاشیه تهران محروم و مهجور واقع شده و در بسیاری از زمینه های مختلف فرهنگی، علمی و اجتماعی دچار عقب ماندگی به لحاظ امکانات و زیر ساخت ها شده، این در حالی است که البرز در مجلس شورای اسلامی تنها سه کرسی داشته و بار مسئولیت برای جبران این عقب ماندگی ها تنها بردوش سه نفر خواهد بود.

بنابراین انتظار می رود کسانی وارد عرصه خدمتگزاری شوند که با نیازهای اساسی و زیرساختی استان مانوس بوده و تخصص و عزم کافی برای تلاش در جهت رفع آنها را داشته باشد.

با توجه به ضرورت نگاه ویژه به مشکلات و معضلات استان مروری خواهیم داشت بر شعارها و اهداف وبرنامه های افرادی که در البرز، خود را آماده ورود به عرصه خدمتگزاری و تصمیم گیری برای آینده استان می کنندو این روزها نام آنها بیشتر به گوش می رسد.

با کریمان کارها آسان شود

محمد جواد کولیوند یکی از کاندیداهای کرج است که با شعار" با کریمان کارها آسان شود" و با اعلام حمایت جبهه متحد اصولگرایان پا به صحنه رقابت انتخاباتی گذاشته و توسعه و آبادانی روزافزون کشور را هدف اصلی هر نماینده مجلسی از جمله خود می داند.

کولیوند سابقه فرمانداری شهرستان کرج را در رزومه کاری خود داشته و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه در کرج است.

وی، اصلاح نظام اداری، مقابله با ناتوی فرهنگی، مبارزه با فقر و تبعیض و محرومیت زدائی را در دستور کار خود داشته و احیای ظرفیت های بالقوه کرج و به کارگیری انها برای کاهش نرخ بیکاری را ضروری می داند.

افق بهار البرز

عزیز اکبریان نماینده فعلی مردم کرج، اشتهارد و آسارا دیگر کاندیدای کرج است که در چشم انداز خود افق بهار البرز را داشته و قصد دارد تلاش کند با به سرانجام رساندن برخی اقدامات نیمه کاره خود با اطمینان بهار و شکوفائی البرز را رقم زند.

اکبریان نیز نرخ بیکاری استان را شایسته ظرفیت های آن ندانسته و بیکاری قشر زیادی از جوانان تحصیلکرده استان را مهمترین معضل استان می داند که باید رفع آن راهکارهای عملی و زیرساختی اندیشیده شود.

دیگر کاندیدای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در کرج، محرومیت زدائی و توسعه امکانات رفاهی در کرج و شهرهای اقماری را در دستور کار داشته و بر احیا ظرفیت های گردشگری کرج و به کارگیری آنها در مسیر اشتغالزائی وکارآفرینی تاکید دارد.

ساده زیست درد آشنا

ابراهیم رضاپور، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی دیگر از کاندیدای کرج است که خود را ساده زیست درد آشنا معرفی می کند وخدمت صادقانه در سایه ولایت را در دستور کار خود دارد.

وی استاد دانشگاه و از حماسه آفرینان هشت سال دفاع مقدس است و در کنار اشاره به معضلات و مشکلات استان و ضرورت رسیدگی و تعامل مسئولان برای رفع آنها احیای روزافزون ارزشهای دفاع مقدس در جامعه را نیز در دستور کار خود دارد.

در خدمت بودن با عشق

نصرالله توزنده جانی عشق ورزیدن به مردم و در کنار آنها بودن را لازمه خدمتگزاری دانسته و با پیوند زدن نهمین بهار مجلس به بهار 91 " بهار در راه است بهار وجودتان شکوفا" را شعار انتخاباتی خود قرار داده است.

وی دکترای داروسازی داشته و مصمم است برای ارتقاء سطح زندگی در رفاه اجتماعی مردم کرج تلاش کند و معتقد است ظرفیت های کرج می تواند توسعه و پیشرفتی دو برابر شرایط کنونی آن را رقم زند.

امنیت اجتماعی، رفاه اقتصادی و تعالی انسانی

محمد سعید پوررضا یکی دیگر از کاندیدای شهرستان کرج امنیت اجتماعی و رفاه اقتصادی را به تعالی انسانی گره زده و اعتقاد دارد که در رشد معنوی افراد، جامعه تاثیر زیادی دارد.

توسعه کشاورزی مکانیزه، استفاده از موقعیت منحصر به فرد نزدیکی به تهران، ایجاد نظام نمایندگی محلی و حضور تمام وقت در میان مردم و استفاده به موقع از موقعیت استراتژیکی و ژئوپولیتیکی ویژه شهر کرج از اهداف و برنامه های این کادیدا عنوان شده است.

ایجاد اشتغال پایدار واقعی و افزایش سهم بانوان در مناسبات شهری

در رقابت های انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان البرز تنها 10 زن حضور دارند که فاطمه اسکندری یکی از آنها بوده و با شعار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سهم بانوان در مناسبات شهری وارد عرصه رقابت شده است.

وی با تاکید بر لزوم نقش آفرینی بیشتر زنان ایرانی در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، ایجاد شورای عالی بانوان از میان نخبگان و ارائه طرح های مؤثر جهت حضور بانوان در مناسبات شهری، ارتقاء ساختار اداری شهرهای اقماری و بهره گیری از اعتبارات ملی، ایجاد شورای عالی جوانان و اجرای مصوبات این شورا از طریق اخذ اعتبارات ملی، سعی در بومی سازی مدیران شهرستان کرج جهت تسریع در رشد استان نوپای البرز و حمایت از قشر هنرمندان، نویسندگان و اصحاب رسانه را در دستور کار خود دارد.

شمارش معکوس برای حضور در جایگاه عمل



با نزدیک شدن به پایان زمان تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و برگزاری انتخابات، شمارش معکوس برای ورود به عرصه خدمت و جایگاهی برای عملی شدن وعده ها آغاز شده و انتظارها برای مشخص شدن خدمتگزاران این دوره از مجلس به اوج می رسد.

مطالب فوق تنها قسمتی ازشعارهائی بود که این روزها به گوش البرزیها می رسد و تنها بخشی از رقابت بزرگ و 72 نفره کاندیدای البرزی برای در اختیار گرفتن سه کرسی در مجلس است که امید می رود با حضور گسترده مردم در انتخابات و انتخابی آگاهانه، این رقابت ها برای توسعه و آبادانی استان موثر واقع شده و در طول چهارسال آینده تحقق یک به یک وعده های امروز را شاهد باشیم.