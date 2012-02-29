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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

شعبه ویژه رای گیری برای هنرمدان گلستان دایر می شود

شعبه ویژه رای گیری برای هنرمدان گلستان دایر می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: یک شعبه ویژه برای جمع آوری آرای هنرمندان گلستان در گرگان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام ستاد انتخابات گرگان، هنرمندان شهرستان گرگان  روز جمعه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی حضور خود را به نمایش می گذارند.

کمیته  اطلاع رسانی ستاد انتخابات اعلام کرد: بنا به درخواست هنرمندان، یک شعبه اخذ رای برای نخستین بار در تالار فخرالدین به هنرمندان  استان و شهرستان اختصاص داده شد.

ورزشکاران، هلال احمر، رای اولی ها آمادگی خود را جهت حضور در این شعبه اعلام کردند.

این برنامه توسط رسانه  ملی و  شبکه استانی پوشش داده خواهد شد.

در مجموع هزار و 190 شعبه رای در گلستان پیش بینی شده است.    
کد مطلب 1547069

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