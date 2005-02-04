انتقاد شديد از مسولان اجرايي استان و اختصاص 50 درصد پيش بيني شده به طرح آبرساني قم توسط دولت

به گزارش خبرنگار مهر در قم دكتر مير محمدي كه به همراه ديگر نمايندگان قم در مجلس شوراي اسلامي در مسجد چهار‌مردان سخن مي‌گفت با بيان اين كه برخي افراد در مجموعه فرمانداري و استانداري در كار‌ها مسامحه مي‌كنند، افزود: اين افراد كار‌هايي را كه وظيفه اصلي‌شان است رها كرده‌اند و به كار‌هاي ديگري مشغولند.

وي وجود اين افراد را متناسب با شهر قم ندانست و اضافه كرد: ما مذاكراتي با وزير كشور داشته‌ايم تا وضعيت بهبود يابد. مير محمدي نسبت به عملكرد اين افراد اظهار نارضايتي كرد اما گفت: در شرايط موجود و در اواخر عمر دولت، بايد از قابليت‌هاي مثبت استان بهره‌ بگيريم.

دكتر مير محمدي با بيان اين كه در بعد قانون گذاري، معمولاً هماهنگي بين نمايندگان در مجالس گذشته نبود يا كم بود، در خصوص مشكلات قم گفت: اين مساله باعث سوء استفاده برخي افراد در دستگاه اجرايي و مجلس مي‌شد. ادعاي برخي نمايندگان هم اين بود كه ما وظيفه ملي داريم و وظيفه استاني و شهري نداريم. زماني كه بحث استان شدن قم مطرح بود عده‌اي مي‌گفتند اگر بودجه يك استان تمام عيار به قم اختصاص يابد، شاهد يك تهران در قم خواهيم بود، اما تشكيلات استان شد و همان فرمانداري و ادارات با همان امكانات باقي ماندند و پست‌هاي سازماني و نيرو‌هاي انساني تغييري نكردند.

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مجوزاستخدام 2 هزار نيرو براي ادارات در چند استان نوپا گفت: كم كاري و عدم پيگيري مديران، باعث شد نيروي انساني تقويت نشود. وي در عين حال گفت: هر چه توقع براي پيشرفت قم وجود داشته باشد توقع به جايي است چرا كه در اين‌جا حوزه علميه، حرم حضرت معصومه‌(س)، جمكران، 14 ميليون زائر و… حضور و وجود دارند.

دكتر مير محمدي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص طرح آب رساني به قم گفت: طبق برآورد، اين طرح آب رساني بايد تا برنامه چهارم به انجام برسد، اما اين طرح از لحاظ بودجه با مشكل مواجه است وامسال بسيار كمتر از ميزان پيش بيني شده بودجه به آن تخصيص يافته است. وي افزود: ارقام بودجه‌اي كفاف تكاپوي لازم را نمي‌دهد و اميدواريم با استفاده از فاينانس، هزينه‌هاي مورد نياز اين طرح تأمين شود.

حجت‌الاسلام بنايي نماينده ديگر مردم قم در مجلس شوراي اسلامي هم در همين خصوص گفت: طبق برنامه بنا بود از امسال تا 5 سال 60 ميليارد تومان سالانه به طرح آب رساني قم اختصاص يابد، اما براي سال نخست كه سال آينده به حساب مي‌آيد اين رقم به 32 ميليارد تومان تنزل يافته، يعني اين طرح 5 ساله ظرف 8 ـ 9 سال به انجام مي‌رسد. بنايي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص لزوم تشكيلات ويژه براي برخورد با منكرات در قم گفت: اگر دستگاه‌هاي مربوطه وظايف خود را انجام دهند كمبود قانون نداريم و اين كار به اراده و عزم جدي نياز دارد.

وي با بيان اين كه به واسطه سياست تساهل و تسامح، مسؤولان كار را رها كرده‌اند، افزود: اگر قانون اجرا شود نيازي به برخورد سخت نخواهيم داشت.

در اين جلسه حجت‌الاسلام آشتياني نماينده ديگر مردم قم در مجلس شوراي اسلامي هم طي سخناني با اشاره به حوادث اوايل انقلاب و نقش مردم قم در پيروزي انقلاب گفت: قم نه تنها در 19 دي 56 و حوادث مهم انقلاب نقش داشت، بلكه در روايات هم به مقام بالاي مردم اين شهر اشاره شده است. وي افزود: به رغم اين كه قم در انقلاب نقش بسيار مهمي داشت، اما بعد از انقلاب آن طور كه بايد به قم رسيدگي نشد. آشتياني قم را تابلوي انقلاب و نظام دانست و گفت: مسوؤلان بايد اين استان و شهر و مردم آن را درك كنند.

وي از مديريت قم نيز انتقاد نمود و گفت: متأسفانه كساني هم كه براي مديريت به قم مي‌آيند 4 ـ 5 ماه طول مي‌كشد تا با قم آشنا شوند و بعد از يكي دو سال هم مي‌خواهند بروند. مسؤولاني كه به قم مي‌آيند بايد دين و انقلاب و مردم قم را درك كنند. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري گفت: اگر به گونه‌اي نباشد كه مجلس با دستگاه‌هاي اجرايي هماهنگ باشد، كاري نمي‌شود كرد و كشمكش وجود خواهد داشت.