به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی خط آهن شیراز-بوشهر- عسلویه افزود: استفاده از امکانات مردمی و حضور و مشارکت آنان باعث توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر استان فارس خواهد شد.

وی یادآور شد: راه آهن شیراز- اصفهان به طول 400 کیلومتر از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز و در دولت نهم و دهم افتتاح شد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه استفاده از خطوط ریلی آرزوی دیرینه مردم فارس بود تصریح کرد:‌ سالها پیش مردم استان فارس آرزوی استفاده از قطار را داشتند در حالیکه ما شاهدیم بیشترین و بزرگترین پروژه‌های خطوط آهن در استان فارس اجرا و یا در دست اجراست.

صادق عابدین تصریح کرد: طراحی، اجرا، سرمایه گذاری و البته بهره برداری از این پروژه توسط بخش خصوصی انجام شده که به نوبه خود اتفاقی بزرگ و ارزشمند در کشور به حساب می‌آید.

وی تاکید کرد:‌ حضور و مشارکت مردم در اجرای پروژه‌ها باعث شده فارس همچنان در قله قرار داشتن خود را ثابت کند.