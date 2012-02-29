ائمه جمعه خراسان شمالی همراه با مردم حضور حداکثری در انتخابات را رقم می زنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه از انتخابات به عنوان یکی از عرصه های مهم تجلی بصیرت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یاد شده و در ادامه آن آمده است: مردم همیشه در صحنه استان، با حضور در پای صندوقهای اخذ رای، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زده و ضربه سخت دیگری را بر پیکردشمن فرود خواهند آورد.

بحق می توان انتخابات را آیینه تجلی حضورومشارکت شما مومنین در تعیین سرنوشت خویش نامید. یقینا شما که در این شرایط حساس به حضور حداکثری و مشارکت گسترده در عرصه انتخابات و انتخاب افراد اصلح روحیه انقلابی، ظلم ستیزی و استقلال طلبی خود را به نمایش خواهید گذاشت.

نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان شمالی، حضور آگاهانه مردم غیور استان در انتخابات را حمایت و حفاظت از نظام انقلاب اسلامی و پاسداری از خون شهدا دانسته و اظهار امیدواری کرده است تا حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم، برگ زرین دیگری را در کارنامه درخشان انقلاب اسلامی ثبت و ضبط نماید.

در ادامه این بیانیه با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری تا کیده شده که مردم و مسئولان از توطئه دشمن در کار انتخابات غافل نشوند.

نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان شمالی، تمامی نامزدهای انتخابات و هواداران آنها را به احساس مسئولیت در مقابل توطئه احتمالی دشمن فراخوانده و یاد آور شده است که نامزدهای انتخابات خدای ناکرده با متهم کردن دیگران، آب به آسیاب دشمن نریزند و درتبلیغات خود فضای اختلاف و ناامیدی را فراهم نکنند تا شاهد برگزاری انتخاباتی پر شور و با حضور حداکثری مردم فهیم این دیار باشیم.

در پایان این بیانیه اظهار امیدواری شده است که روز 12 اسفند ماه امسال، روز خلق حماسه ای برتر و بهتر از 9 دی 88 در تاریخ ایران اسلامی باشد.

