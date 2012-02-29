به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله محمدی گلپایگانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش قرآنی نیروی انتظامی اظهار داشت: ترویج قرآن در این سالها بر عهده مقام معظم رهبری است و ایشان در قرآنی کردن جامعه سهم عمده ای دارند. به طوریکه در اولین روزهای ماه مبارک رمضان قاریان مختلف اقدام به خواندن قرآن می کنند.

وی با اشاره به وضعیت حفظ قرآن افزود: در حوزه علمیه قم که در حال حاضر بیش از 50 هزار طلبه ایرانی و 20 هزار طلبه خارجی در حال خواندن درس های حوزوی هستند در گذشته یک نفر حافظ کل قرآن بود اما در حال حاضر تنها در نیروی انتظامی 53 نفر حافظ کل قرآن هستند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: نقش زنان در پیروزی انقلاب نقش بزرگی بود و این قشر سهم بزرگی در پیروزی داشتند.

آیت الله محمدی گلپایگانی با اشاره به وجود نظم و امنیت در جامعه گفت: امنیت به این سادگی ایجاد نمی شود و سهم بزرگی از این ایجاد امنیت بر عهده نیروی انتظامی است که در این دنیای وانفسا کشور ما برخوردار از این نظم و آرامش است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری افزود: با نگاهی به کشورهای اطراف و کشورهایی که ادعای تمدن می کنند می توان فهمید که کشور ما از نظر امنیت و آرامش در چه سطحی قرار دارد. البته نمی خواهم بگویم همه چیز خوب است اما بعد از دوران ستمشاهی فرهنگ مردم نیز تغییر کرده است و ارزش های اسلامی به خوبی احیا شده است.