ایلام میزبان مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام با بیان این مطلب تصریح کرد: این مسابقات در روزهای 13 تا 19 اسفندماه سالجاری در محل سالن ورزشی شهدای قلاویزان شهر ایلام برگزار می شود .

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات تمام رده های سنی ایروبیک ژیمناستیک از استانهای مختلف کشور حضور فعال و گسترده خواهند داشت .

فتاحی افزود: رقابت های ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور تحت عنوان یادواره 76 شهید ورزشکار استان ایلام برگزار می شود .

فتاحی گفت: این دومین رقابت مهم است که به میزبانی شهر ایلام برپا می شود. در ابتدای امسال مسابقات آسیایی و بین المللی کوراش و جودو برگزار شد .

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام اذعان داشت: این رویدادها بیانگر توانایی استان ایلام در میزبانی رقابتهای مهم و همچنین استعداد ورزشکاران ایلامی است .

از روز گذشته تاکنون 2 نامزد مجلس شورای اسلامی در ایلام انصراف دادند

معاون سیاسی - اجتماعی فرماندار ایلام گفت: طی امروز و روز گذشته 2 نامزد نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایلام انصراف دادند .

علی‌عباس شفیعی اظهار داشت: فرزاد اسماعیلی کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایلام امروز انصراف داد .

وی افزود: این کاندیدا با مراجعه به ستاد انتخابات حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، مهران، شیروان، چرداول و ملکشاهی به صورت مکتوب انصراف خود را از کاندیداتوری نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه ایلام تحویل این ستاد داد .

معاون سیاسی فرماندار ایلام تصریح کرد: روز گذشته نیز عباس احمدی دیگر کاندیدای مجلس نهم در حوزه انتخابیه ایلام با انصراف کتبی خود را از چرخه رقابت‌های انتخابات نهم خارج کرد .

بازدید استاندار ایلام از ستادهای انتخاباتی سطح شهر

استاندار ایلام در بازدید از ستادهای انتخاباتی سطح شهر ایلام درخصوص حضور پر شور مردم در انتخابات 12 اسفند گفت: شواهد و مدارک نشان داده که استان ایلام در انتخابهای سرنوشت ساز همواره نقش خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کرده و مشارکت حداکثری خود را به نمایش گذاشته اند .

مجتبی اعلائی در ادامه به شور و نشاط مردم در ستادهای انتخاباتی و سطح شهر ایلام و سایر نقاط استان اشاره کرد و افزود: یکی از مباحثی که از اهمیت بالایی برخوردار است، شور و نشاط و هیجان شهروندان برای برگزاری انتخابات اصولی و هدفمند است که این موضوع به وضوح در میان ستادهای انتخاباتی به چشم می خورد .

وی یادآور شد: هدف از بازدید از ستادهای انتخاباتی در سطح شهر ایلام ، بررسی موانع و مشکلات فراروی اعضای ستادهای انتخاباتی و رسیدگی به اندیشه ها و خواسته های آنان است که خوشبختانه در فضایی صمیمانه انجام گرفت و بسیاری از مباحث درخصوص دغدغه اعضای ستادها و شهروندان لزوم برگزاری انتخابات در سطح گسترده و با حضور حداکثری مردم بوده که روسای ستادهای انتخاباتی بر ضرورت مشارکت بالای مردم و شهروندان در این برهه زمانی خاص تاکید کردند .

جمع آوری بیش از ۱۶ میلیارد ریال زکات در سال آینده

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام، از هدف گذاری این نهاد برای جمع آوری ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال زکات طی سال آینده در این استان خبر داد .

علی حسین احمدی گفت: جمع آوری این میزان زکات در ایلام، یکی از برنامه های شورای زکات استان در سال آینده خواهد بود .

وی تصریح کرد: با تصویب قانون زکات در مجلس و تنظیم شدن راهکارهای اجرایی زکات، مسیر توسعه و ترویج هرچه بیشتر این فریضه در جامعه هموارتر شده است .

احمدی یادآور شد: یکی از مهم ترین ابزارهای تشویقی مردم برای پرداخت زکات، اختصاص مبلغ معادل زکات جمع آوری شده از طرف دولت جهت اجرای پروژه های اجرایی در مناطق پرداخت کننده زکات است .

بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام بیمارستان نمونه کشوری شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) این استان به عنوان نمونه کشوری معرفی شده است .

خیر الله اسدالهی با اعلام این خبر گفت: این بیمارستان از نظر خدمات بالینی موفق به کسب عنوان برترین بیمارستان کشور شده است .

وی ادامه داد: علاوه بر این، بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) سیمرغ بلورین جشنواره حاکمیت بالینی را کسب کرده و در ردیف بیمارستان های برتر کشور قرار گرفته است .

اسدالهی اظهار داشت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لوحی از خدمات مدیر و کارکنان این بیمارستان که انتظار و خواسته های مراجعان را به بهترین شکل ممکن برآورده کرده اند، تقدیر کرده است .

وی ابراز امیدواری کرد: با گسترش امکانات مطلوب بتوان زمینه لازم را برای توسعه خدمات رسانی به مردم در بخش بهداشت و درمان استان ایلام فراهم کرد .

دو هزار و 300 ناظر بر انتخابات مجلس در ایلام نظارت دارند

رئیس دفتر هیات نظارت و بازرسی ایلام گفت: دو هزار و 300 ناظر بر روند برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان نظارت دارند .

نادر ملک حسینی با باین این مطلب افزود : این افراد متشکل از ناظر، سرناظر، ناظر مسوول و هیات های نظارت شهرستان های هشت گانه استان ایلام است .

وی ادامه داد: اعضای هیات نظارت استان در برنامه ای زمان بندی شده در دوره های مختلف آموزش نظارت بر انتخابات شرکت کرده اند .

رئیس دفتر هیات نظارت و بازرسی ایلام گفت: مهمترین رویکرد ناظران، نظارت کلی و عام بر روند قانونی انتخابات در تمامی مراحل برگزاری این رویداد سیاسی - اجتماعی است .

خانه اختصاصی ووشو در ایلام افتتاح شد

با حضور مسئولان فدراسیون ووشو کشور و مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام خانه ووشو در ایلام افتتاح و به بهره برداری رسید .

این سالن دارای تشک تاتامی، سکو و امکانات برگزاری مسابقات و اردوهای مختلف ورزشی است .

تیم بسکتبال با ویلچر سه نفره استان ایلام به مقام قهرمانی لیگ برتر دست یافت

درجریان مسابقات بسکتبال با ویلچر سه نفره لیگ برتر کشور، تیم استان ایلام با موفقیت در دوره های مقدماتی به میزبانی استانهای ایلام ، زنجان و اراک به صورت رفت و برگشت برگزارشد، با غلبه بر تیمهای خوزستان ، تهران ، زنجان و اراک به دور نهایی این دوره از مسابقات راه یافت .