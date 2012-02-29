مشارکت عمومی و انتخاب اصلح شاخصهای اصلی انتخابات است

حجت‌ الاسلام سیدجواد خاضع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور حماسی در انتخابات حق است چون انسان سرنوشت خودش را رقم می ‌زند و حق اظهار نظر در نحوه اداره جامعه را دارد.

وی شرکت درانتخابات را تکلیف دانست و بیان داشت: ما مکلفیم نسبت به سرنوشت جامعه بی ‌تفاوت نباشیم و بنا به فرمایش امام عظیم الشان راحل و مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات یک تکلیف الهی و شرعی است.

خاضع افزود: همه کاندیداهایی که از طرف شورای نگهبان تایید شده‌اند از صلاحیت عمومی برخوردارند و به تعبیری کف صلاحیت را دارا هستند.

وی عنوان کرد: با توجه به جایگاه ویژه و رفیع مجلس و اختیارات فراوانی که قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تفویض کرده، لازم است کسانی انتخاب شوند که از حداکثر صلاحیت لازم برخوردار باشند.

مشاور استاندار بیان داشت: حضرت علی(ع) به یاران و هم پیمانانش شجاع بودن، اهل تطمیع و تهدید نبودن و در اصول با کسی سازش نکردن را تاکید می کرد و نماینده مردم نیز باید چنین خصوصیاتی داشته باشد.

وی به بیانات امام راحل در این خصوص اشاره کرد و افزود: امام عظیم الشان حضور اشخاص امین و صادق در مجلس شورای اسلامی را موهبتی می دانستند و تاکید داشتند که سرنوشت کشور به دست کسانی باشد که به اسلام، جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقدند و منفعت خود را بر مصلحت کشور مقدم نمی دانند.

خاضع عنوان کرد: مردم اندیشمند استان در روز 12 اسفند با حضور حداکثری و انتخاب اصلح، برگ زرین دیگری از کتاب قطور انقلاب را ورق می زنند و باعث یاس و نا امیدی دشمنان نظام و قدرت‌های استکباری خواهند شد.