انتخابات 12 اسفند افق جدیدی پیش روی انقلاب اسلامی ترسیم می کند

محمد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همچون سایر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است که اراده ملت در آن متمرکز است، لذا با توجه به اینکه این انتخابات اولین انتخابات بعد از فتنه 88 است و حضور مردم در آن اهمیت بسیار زیادی دارد، لازم است مردم فهیم حضور گسترده ای در این دوره از انتخابات داشته باشند.

نماینده عالی دولت در شهرستان شمیرانات با بیان اینکه مردم با شرکت در انتخابات بار دیگر پایه های نظام مقدس اسلامی را تثبیت می کنند، اضافه کرد: اولویت اصلی در انتخابات پیش روی مجلس، تحقق مشارکت گسترده و دشمن شکن مردم عزیز کشورمان در انتخابات است.

شمیرانات آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه است

وی بیان داشت: بیش از چهار هزار نفر در اجرای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان فعالیت دارند و مدت هفت ماه است که در حال آماده سازی و بسترسازی اجرای انتخابات در شمیرانات هستیم.

لاریجانی افزود: عوامل اجرایی با تسلط کامل بر مفاد قانونی برای برگزاری هرچه بهتر، باشکوهتر و سالم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 12 اسفند تلاش می کنند.

وی عنوان کرد: این شهرستان با بازنگری امکانات و به روز کردن آن، آماده برگزاری انتخاباتی پرشور و حضور حداکثری مردم است.

فرماندار شهرستان شمیرانات با بیان اینکه مانورهایی برای اعضای شعب اخذ رأی و مسئولان ITدر روزهای آتی برگزار می شود،‌ ادامه داد: در روز 12 اسفندماه، با تمام امکانات مورد نیاز و به روزشده، منتظر حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی هستیم.

حضور مردم در انتخابات پایه های نظام را تقویت خواهد کرد

وی یادآور شد: امروز، در شرایطی که چشمان امیدوار ملتهایمسلمان منطقه و مظلومان و آزادیخوهان دنیا به جمهوری اسلامی ایران دوخته شده است و پیشرفتهای عظیم جوانان و دانشمندان ایرانی موجب حیرت جهانیان شده است، حضور پرشور و آگاهانه ملت ایران پای صندوقهای رأی و مشارکتگسترده مردمی منجر به تقویت بیش از پیش پایه های انقلاب اسلامی در داخل وخارج کشور می شود.

این مسئول افزود: ملت بزرگ ایران ضمن بیعت مجدد با رهبر فرزانه انقلاب و اعلام تبعیت از مقام عظمای ولایت، اتحاد و یکپارچگی خود را در مقابل استکبار جهانی به نمایش خواهد گذاشت.

وی بیان کرد: مردم با پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، امید دشمنان را به ویژه با شرکت یکپارچه در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به یأس مبدل ساخته و برگ زرین دیگری بر تاریخ نظام مقدس اسلامی به ثبت خواهند رساند.