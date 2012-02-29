جلال فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این سند خیلی مهم است که مجلس و دولت به دنبال تحقق آن باشد، مطابق این سند ما 14 سال دیگر باید کشور اول منطقه در حوزه‌های علمی، فناوری و اقتصادی منطقه جنوب غربی قاره آسیا شامل 25 کشور آسیای میانه و خاورمیانه باشیم.

مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمامی این کشور‌ها شروع به برنامه‌ریزی کرده‌اند و ما باید در این مسیر حرکت کرده و سرعت خود را افزایش دهیم تا بتوانیم از همه جلو بزنیم.

فیاضی افزود: این سند به دنبال این است که ما در شاخص‌های نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ اشتغال، کاهش فاصله دهک‌های اول با انتها، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی گام‌های بزرگی برداریم.

وی با بیان اینکه مجلس نهم سه سال را در برنامه پنجم توسعه است، گفت: وظیفه نمایندگان این مجلس در تحقق سند چشم‌انداز و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه سنگین ‌تر است.

وی یادآور شد: مردم کاندیداهایی را انتخاب بکنند که شجاعت برخورد با اشتباهات و تخلفات را داشته باشند.

وی تأکید کرد: مردم به دنبال افرادی بروند که انسان‌های سالمی به لحاظ اقتصادی باشند و برای این سمت مهم، کیسه ندوخته باشند.

وی توضیح داد: بالاخره مردم می‌پرسند کاندیداهایی که دارند ریخت و پاش می‌کنند چگونه این پول‌ها را به ‌دست آورده‌اند.

این کارشناس رسانه‌ای بیان کرد: مردم می‌گویند اگر این همه پول مال خودشان است از کجا آورده‌اند و اگر از دیگران گرفته‌اند چطورمی‌خواهند پس بدهند.

فیاضی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید این کارآمدی را داشته باشند که بتوانند برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را رصد کنند و برنامه ششم توسعه را تصویب کنند.