مشکل تامین کالا برای شب عید در قم وجود ندارد

یونس عالی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: تامین کالای مورد نیاز مردم از وظایف سازمان است و ما در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.



وی در خصوص قیمت گذاری اجناس اظهار داشت: رعایت قیمت تعیین شده روی بسته بندی اجناس برای فروشندگان ضروری و لازم الاجرا است.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اظهار داشت: ۸۰ اکیپ بازرسی با ۱۶۰نفر نیرو بر بازار نظارت می‌کنند و تعداد کسبه فعال در قم نیز به ۳۲ هزارواحد می‌رسد.



عالی‌پور در رابطه با نقش مردم در نظارت و تنظیم بازار گفت: نظارت بربازار از وظایف سازمان است اما مردم و اصناف و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند به عنوان بازوی کمکی سازمان به ما کمک کنند تا خدمات بهتری را ارائه دهیم.



وی با بیان اینکه آیتم‌های مختلفی در اقتصاد مطرح می‌شود اظهار داشت: هرکدام از این آیتم‌ها می‌توانند به تنهایی در بازار شوک ایجاد کنند و جو بازار را به هم بریزند.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شایعه پراکنی گران شدن کالا‌ها در بازار بیان داشت: نفع کسانی که کالا را احتکار می‌کنند در آن است تا این شایعه‌ها را ایجاد و از فضای روانی ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند.



عالی‌پور تصریح کرد: در صورت وجود چنین شرایطی مردم باید به هشدارهای حاکمیتی توجه و بر اساس سیاست گذاری‌های اقتصادی دولت کالای مورد نیازخود را تهیه کنند.



وی با بیان اینکه بخش تولید و تجارت باید حلقه متصله حاکمیت باشند بررابطه مردم و حاکمیت بر مبنای اعتماد تاکید کرد.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به افزایش قیمت برخی ازکالا‌ها تصریح کرد: صحبت‌های منفی برخی از تحلیلگران دولت باعث دامن زدن به شایعات و ایجاد گرانی کاذب می‌شود.



عالی‌پور در ادامه گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت و گرانی کالاها باید با عوامل اصلی و سرشاخه‌ها برخورد شود و جرائم اعمال شده باید ازحداکثر بازدارندگی برخوردار باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت فرهنگ سازی را مورد توجه قرار داد وافزود: هدف در برخورد با تخلفات آگاه سازی است و باید با کسبه به صورتی برخورد شود که نیازی به حضور بازرس در بازار نباشد و این امر جز با بالا رفتن فرهنگ عمومی می‌سر نخواهد شد.



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان را تامین کالاهای اساسی دانست و ابراز داشت: خوشبختانه هیچ گونه کمبود کالا در استان وجود ندارد و هر نوع کمبودی که منعکس شود فوری برای رفع آن اقدام خواهد شد.