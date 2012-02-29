واکنش استاندار تهران به انتشار لیست منسوب به جریان انحرافی

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جبهه‌ها و جریان‌های سیاسی قانونی می‌توانند کاندیدا معرفی کنند و منعی برای حمایت از کاندیداها برای آنها وجود ندارد.

استاندار تهران در پاسخ به اینکه آیا جبهه "حامیان توحید و عدالت" یک گروه سیاسی قانونی است، گفت: اتفاقاً گفته‌ام نام همین جبهه را بررسی کنند. بعد از اینکه نتیجه را دادند، اعلام کنم.

تمدن در بخش دیگر این گفتگو در پاسخ به اینکه از نظر قانون آیا دست‌اندرکاران تدوین یک فهرست انتخاباتی می‌توانند بدون هماهنگی با کاندیداها نام‌شان را در آن فهرست انتخاباتی قرار دهند، اظهار داشت: این در قانون پیش‌بینی نشده و از جنس مسائل قانون نیست بلکه از جنس توافق جریان‌های سیاسی است.

وی خاطرنشان کرد: اما در قانون پیش‌بینی شده اگر کاندیدایی از شخصیت یا مسئول ارشد کشوری چیزی را در مورد خود در آثار تبلیغاتی‌اش ذکر کرد باید سند داشته باشد و رضایت نامه و مدرک رسمی آن فرد را داشته باشد اما درباره اینکه یک نفر کاندیدا است و نامش بدون هماهنگی با وی در یک فهرست انتخاباتی درج شده و خودش هم خبر نداشته است، چیزی در قانون پیش‌بینی نشده است.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: درباره کلیت این موضوع گفته‌ام بررسی کنند که نتایجش را متعاقباً اعلام می‌کنم.

به گزارش مهر، روز گذشته پس از گذشت ساعاتی از توزیع فهرست انتخاباتی حامیان توحید و عدالت - فهرست منسوب به جریان انحرافی - تعداد قابل توجهی از اعضای این فهرست انتخاباتی رضایتشان برای حضور در این فهرست انتخاباتی را رد کردند و یادآور شدند بدون هماهنگی با آنها نامشان در این فهرست قرار گرفته است.