عدم اجرای نرخ جدید مکالمات بین الملل/ تأکید مجدد به اپراتورها

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت پس از مذاکره با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند، موفق شد هزینه مکالمات بین الملل از طریق دو صفر را با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال برساند.

بر این اساس، برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طریق موبایل با کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا و هندوستان بیشترین کاهش قیمت را به دنبال داشته اما شواهد نشان می دهد که برخی اپراتورها با اعلام اینکه این تعرفه های جدید به آنها ابلاغ نشده است، تا کنون نسبت به محاسبه و اجرای نرخ های جدید اعلام شده برای مشترکان اقدام نکرده اند.

در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت باردیگر اعلام کرد که مصوبه کاهش هزینه های مکالمات بین الملل از سوی این شرکت در آبان ماه سال جاری به رگولاتوری و تمامی اپراتورها ابلاغ شده است.



حسن شاهی - معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر، در این زمینه تاکید کرد: شرکت ارتباطات زیرساخت با ارسال نامه 167339/201 در 22 آبان ماه 90 به رگولاتوری و 10 اپراتور مخابراتی اعلام کرده که این اپراتورها موظفند از اول آذرماه سال جاری تعرفه مکالمات بین الملل خود را براساس تعرفه های جدید محاسبه کنند.

وی گفت: این نامه به 10 اپراتور مخابرات ایران، ایرانسل، ارتباطات شمس نوین، شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش، ضحی کیش، شرکت جامع ارتباطات نوین، شرکت ایرافون، شرکت ارتباطات کوه نور و شرکت منتظران عدل گستر ابلاغ و ارسال شده است.