به گزارش خبرنگار مهر در قم ، ذوالنور در مراسم گراميداشت دهه فجر در مدرسه فيضيه قم گفت: كسي كه مسؤول قضايي يا مسؤول فرهنگي است بايد وظيفه خودش را انجام دهد اما به نظر مي رسد ما عادت كرده ايم كه فرافكني كنيم.

وي افزود: وقتي به نيروي انتظامي مراجعه مي‌كنيم، مي‌گويند ما دستگير مي‌كنيم. اما قوه‌قضائيه مي گويد بحث، فرهنگي است وآازاد مي‌كند. صدا و سيما هم كار را به گردن سازمان تبليغات و سازمان تبليغات هم آن را به گردن دولت مي‌اندازد.

ذوالنور با اشاره به تبليغ چهره به چهره توسط روحانيون و نقش آن در متحول كردن دل‌هاي جوانان گفت: ما بايد ببينم تا به حال چه قدر توانسته‌ايم در اين زمينه شيوه‌هاي جديد را پيدا كنيم و آن را تقويت و ترويج كنيم. وي با بيان اين كه امام خميني زماني انقلاب كرد كه فساد در جامعه ديده مي‌شد اما امروز ما نگرانيم كه جوان با تماس الكترونيك فاسد شود، گفت: بايد بررسي كنيم كه امام خميني چگونه توانست در دل‌ها نفوذ كند.

ذوالنور در قسمت ديگري از سخنانش با اشاره به نقش روحانيت در دفاع در برابر استكبار گفت: هر كجا روحانيت كوتاه آمده و يا دست روحانيت را پس زده‌اند آن‌جا جايي بوده كه راه استبداد و استكبار باز شده است. وي با ممتاز و ويژه خواندن نقش روحانيت در دنياي امروز گفت: امروز كشور شكني محدود به كشور گشايي نيست و ميليون‌ها سايت و وبلاگ فعال هستند كه بر ضد روحانيت و اسلام اقداماتي را انجام مي‌دهند.