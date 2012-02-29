تشکیل اتاق فکر و ایده در دانشگاه ها الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پور ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان گفت: تشکیل اتاق فکر و ایده در دانشگاه ها یکی از اصلی ترین کارهایی است که در این بخش باید انجام شود.

وی تاکید کرد: تولید ایده رویکرد سنتی و جدید دارد. بسترهای مناسب و تجارت آزاد برای فعالیت های اقتصادی باید فراهم شود که در سال های گذشته این بحث مبتنی بر اقتصاد بازار صورت گرفته است. روح حاکم بر طرح تحول اقتصادی رسیدن به مکانیسم تعادلی در اقتصاد است. جهت گیری ها و هدف گذاری ها باید به سمت اقتصاد جهانی باشد و مجموعه جهانی را اداره کند؛ یعنی اگر کاری در دانشگاه های کشور انجام می گیرد در اقتصاد جهانی تعریف داشته باشد.

پورابراهیمی با بیان این که افزایش و ارتقای توانمندی های نیروهای اموزشی در دانشگاه ها از اهمیت خاصی برخوردار است افزود: تقریبا در حد کمّی به جایگاهی رسیدیم که علائم و اثار خود را نشان داده است. دانشگاه ها آن قدر ظرفیتشان را بالا برده که چندین بار در سال دانشجو می پذیرد که این علامت افزایش ظرفیت است و باید به سمت رقابتی شدن پیش رود. خروجی آن انتخاب دانشجویان بر اساس ویژگی های رقابتی و تعریف کار بیشتر و ارتقای کیفیت توسعه کیفی موضوعات علمی در کشور است.

وی با بیان این که حرکت به سوی آموزش مبتنی بر پژوهش راهکار بعدی است گفت: همچنین حمایت از نواوری و فن آوری که این همایش های سالانه و حمایت بنیان نخبگان پاسخگو نیست یک نظام جامع در این حوزه باید تعریف شود که می تواند فراتر از دانشگاه ها عمل کند تا توانمندی های کشور را تحت پوشش قرار دهد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: در حوزه زیرساخت های الکترونیکی کشور مشکل داریم. ارائه خدمات دولت باید به صورت آنلاین انجام گیرد. استان کرمان هم که قرار بود به عنوان پایلوت دولت الکترونیک مطرح شود که هنوز بخش زیادی از طرح مانده تا کرمان بتواند به عنوان استان پایلوت در رسیدن به شاخص های اقتصاد دانش بنیان خود را نشان دهد.

