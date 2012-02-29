تورهای گردشگری نوروز برای 10 هزار زائر مشهدی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد از برگزاری تورهای گردشگری در راستای میزبانی از زائران مشهد الرضا خبر داد.

محمد مهدی کریمی در خصوص برنامه‌های شهرداری برای میزبانی از زائران، ابراز کرد: برگزاری این تورها که برای اولین بار در شهرداری مشهد انجام می شود برای 10هزار زائر به صورت نیم روزه در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: ثبت ‌نام در این تورها از محل اقامت زائران صورت می‌گیرد و علاوه برآن در محل‌های اقامت که در 5 کمپ طرق، بابا قدرت، جمهوری، وحدت و شهید خورشیدی است، ترمینال‌ها، راه ‌آهن و ورودی‌های شهر نیز دارای نمایشگاه گردشگری هستند.

کریمی افزود: در نمایشگاه گردشگری جاذبه‌های شهری مشهد به نمایش گذاشته شده است که 10بسته گردشگری با مکان‌های متفاوت تعبیه و پس از ثبت ‌نام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین پورتال گردشگری نیز در اینترنت طراحی شده و می‌توان از آن بهره برد.

80میلیارد ریال برای رفع نازیبایی‌های شهری مشهد

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: اعتباری که امسال برای استقبال از بهار در نظرگرفته شده است نزدیک 80 میلیارد ریال است که اولین اولویت، رفع نازیبایی‌های شهری است.

خلیل الله کاظمی گفت: سعی داریم با جمع‌آوری خاک ‌ها و نخاله‌ های ساختمانی و رفع نواقص و تامین المان‌ها و بهسازی آسفالت، نازیبایی های شهری به حداقل برسند.

وی ادامه داد: به منظور سرویس ‌دهی سیستم حمل و نقل عمومی رسیدگی به وضعیت ظاهری ناوگان‌ های خودرویی یکی دیگر از اقدامات در جهت رفاه حال مسافران است.

قائم مقام ستاد استقبال از بهار 91 در خصوص اسکان زائران مشهد الرضا اظهار کرد: 5 کمپ طرق، بابا قدرت، جمهوری، وحدت و شهید خورشیدی آماده ارائه خدمات به مسافران هستند که علاوه بر این سه مرکز اسکان موقت از محل سالن‌های بحران و مجموعه ورزشی در شرایط خاص استفاده خواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه محل توزیع ارزاق و مایحتاج نیز در نزدیکی کمپ‌ها طراحی شده است، اضافه کرد: علاوه بر این، سرویس‌دهی از کمپ ‌های محل اقامت تا حرم مطهر رضوی نیز جزو این برنامه‌ ها قرار دارد.

وی همچنین از تورهای گردشگری برای 10 هزار زائر نیز برای اولین بار خبر داد و افزود: این تورها نیم روزه و از مکان‌های دیدنی مشهد خواهد بود.

پاکسازی دیوار نوشته‌ ها در منطقه 11 مشهد

شهردار منطقه 11 گفت: دیوار نوشته‌ ها همیشه چهره زشتی را به شهر می دهند به طوری که همانند سال‌های گذشته در راستای طرح استقبال از بهار، شهرداری منطقه اقدام به پاکسازی دیوارها به وسیله آب فشرده کرد.

حسین طاهری پور افزود: پاکسازی دیوارها در دستور کار روزمره اداره خدمات شهری منطقه 11 بوده ولی به دلیل فصل زمستان اجرای آن ممکن نبود.

وی ادامه داد: با توجه به طرح استقبال از بهار و لزوم زیبا سازی محیط بیرونی منازل و واحدهای صنفی به صورت خاص این عملیات طی روزهای گذشته انجام شد.

اجرای 16 هزار متر مربع نقاشی دیواری در منطقه 12 مشهد

شهردار منطقه 12 مشهد از اجرای 16 هزار متر مربع نقاشی دیواری در آستانه فصل بهار با هدف زیبا سازی منطقه خبر داد.

مجتبی هیبتی گفت: با توجه به نزدیک بودن به آغاز سال نو شهرداری به اجرای اقدماتی در راستای بهسازی و زیبا سازی محیط منطقه کرده است که می توان از میان آن به اجرای نقاشی دیواری اشاره کرد.

وی بیان کرد: این نقاشی دیواری شامل متراژ 16 هزار متر مربع است که 8 هزار متر مربع آن در پارکها، مدارس و مجتمع های مسکونی و 8 هزار متر مربع دیگر نیز در بولوارهای الهیه، امیریه و خیابان اقدسیه در سه سطح اجرا و به اتمام رسید.

برای نخستین بار المان های ویژه در میادین سطح شهر مشهد نصب می شود

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: در راستای اقدامات ستاد استقبال از بهار المان های ویژه ای، متمایز از سال‌های گذشته در میادین سطح شهر مشهد، در حضور زائران رونمایی خواهد شد.

احمدرضا سلامی اظهار کرد: امسال با برنامه ریزی های صورت گرفته و برطرف کردن نقاط ضعف و قوت، این ستاد با آمادگی بیشتری پیش از 25 اسفند ماه به استقبال از زائران می رود.

وی بیان کرد: امسال در بحث کمپ های سطح شهر مشهد سعی شده است تسهیلات بیشتری در امور فرهنگی، خدمات دهی در پذیرش زائر و افزایش خدمات در امر اسکان داشته باشیم.

سلامی تاکید کرد: امسال در بحث پارکها و زیبا سازی فضای سبز برنامه های زیادی در دست اجرا داریم که نمونه آن نصب المان ها و گل کاری معابر شهری است که با توجه به این مهم بحث المان و گل کاری فضای شهری در موازات هم حرکت می کند.

وی تصریح کرد: در بحث خدمات دهی به زائران در کمپ ها سعی شده است نواقصی که سال‌های گذشته در این مکان ها وجود داشته است رفع شود، به عنوان مثال دسترسی به آب شرب مورد نیاز زائران امسال در همه کمپ های سطح شهر مشهد امکان پذیر و مشکلات گذشته رفع شده است.

داورزن آماده استقبال از گردشگران نوروزی

شهردار داورزن ضمن اعلام آمادگی برای استقبال از مسافران نوروزی خواستار بازدید گردشگران از مناطق تاریخی این شهر شد.

علی قاسمی افزود: داورزن دارای آثار باستانی و مکان های تاریخی بسیاری است که نشان دهنده قدمت تاریخی منطقه است.

وی گفت: بقعه سید ناصربن محمد، مسجد جامع چشام، بقاع سید اسماعیل و سید حسین، مسجد جامع پایین قلعه مزینان، امام زاده بی بی علیه خاتون، دخمه چهل دختر، غار اصحاب کهف، رباط یحیی آباد، تپه سیزده بدر، خرابه های چوبین، خرابه های بادغوس، خرابه های فارباب و کلروون، کاروانسراهای تاریخی مزنیان، مهر و ربوند و آتشکده آذر برزین مهر یا قلعه دیو به جا مانده از دوران ساسانیان از مهمترین این مراکز تاریخی و دیدنی این شهر هستند.

شهردار داورزن درباره سوغات این شهر گفت: ادویه به ویژه فلفل قرمز، نان روغنی و محلی، خربزه، هندوانه و انگور سوغات معروف داورزن محسوب می شوند.

وی افزود: امید است، میراث فرهنگی با جذب اعتبارات لازم بتواند هر چه زودتر از تخریب بناهای تاریخی و باستانی داورزن جلوگیری کند.