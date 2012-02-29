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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

تصویر شهید احمدی روشن بر پیراهن یک دونده ایرانی ماراتن

تصویر شهید احمدی روشن بر پیراهن یک دونده ایرانی ماراتن

عضو تیم ملی دو و میدانی ماراتن 42 کیلومتر کشور با حضور در مسابقات ماراتن جهانی 2012 امارات چهره شهید احمدی‌روشن را روی پیراهن ورزشی خود در این مسابقات به تصویر کشاند و خواهان تغییر رشته تحصیلی خود به رشته این شهید علمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی براری - عضو تیم ملی دو و میدانی ماراتن 42 کیلومتر جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ماراتن جهانی 2012 امارات که با حضور دوندگان بیش از 120 کشور مطرح دنیا در شهر دبی برگزار شد با به تصویر کشاندن چهره شهید احمدی ‌روشن روی پیراهن ورزشی خود در این مسابقات حضور یافت.

این دونده ایرانی، با توجه به شهادت شهید احمدی روشن - دانشمند نخبه هسته‌ای خواهان تغییر رشته تحصیلی خود به رشته تحصیلی شهید احمدی روشن شد.

این دونده اعلام کرده است که مدال مسابقات و پیراهن ورزشی منقش به تصویر شهید احمدی روشن را به خانواده و پسر این شهید معظم تقدیم می‌ کند.

کد مطلب 1547096

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