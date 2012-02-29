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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

ایجاد پایگاه آموزشی بازیافت در بوستانهای شرق تهران

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 از استقرار پایگاه آموزشی بازیافت در بوستانهای شرق تهران در راستای اجرای طرح استقبال از بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی گفت: اجرای این طرح در راستای ترویج فرهنگ بازیافت و مدیریت پسماند اجرا می شود.

وی با اشاره به توزیع کیسه های آبی در بوستانهای سطح منطقه 8، گفت: همزمان با فرا رسیدن فصل بهار؛ آموزشگران اداره بازیافت با برپایی ایستگاه نقاشی با مفهوم حفظ محیط زیست در پارکها و بوستانهای شرق تهران، به آموزش بازیافت زباله به کودکان می پردازند.

فرخی در ادامه به مدیریت پسماندهای ساختمانی در شرق تهران اشاره کرد و افزود: با هدف ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک صورت می پذیرد.

وی گفت: اجرای این طرح نقش به سزایی در نظافت و پاکیزگی سطح منطقه دارد و می تواند به ارتقای سطح فرهنگ عمومی در نظافت و پاکیزگی شهر از خاک و نخاله منجر شود.

کد مطلب 1547098

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