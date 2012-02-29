به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید بکهام 36 ساله و همسرش چهار فرزند به نام های بروکلین (12 ساله)، رومئو (9 ساله)، کروز (7 ساله) و هارپر (7 ماهه) دارند و علاقمند هستند تا یک یا دو فرزند دیگر به فرزندان خود اضافه کنند.

بکهام در این خصوص اظهار داشت: ممکن است صاحب یک یا دو فرزند دیگر شویم. البته در حال حاضر درباره آن فکر نمی‌کنیم اما شاید اتفاق بیفتد. ما همواره از داشتن فرزند لذت می بریم.

وی که با "جاناتان راس" از شبکه "بریتیش" گفتگو می کرد، افزود: دوست دارم یک بار دیگر پدر شوم.

ویکتوریا هم پیش از این از علاقمندی خود برای مادر شدن خبر داده بود. وی گفت: دوست دارم مادر شوم و فرزندانم برایم در اولویت هستند. من با فرزندان خود احساس خوشبختی می کنم.