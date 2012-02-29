  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

بکهام: از داشتن فرزندان زیاد لذت می‌برم

بکهام: از داشتن فرزندان زیاد لذت می‌برم

دیوید و ویکتوریا بکهام علاقمند هستند تا دو فرزند دیگر به جمع چهار فرزند خود اضافه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید بکهام 36 ساله و همسرش چهار فرزند به نام های بروکلین (12 ساله)، رومئو (9 ساله)، کروز (7 ساله) و هارپر (7 ماهه) دارند و علاقمند هستند تا یک یا دو فرزند دیگر به فرزندان خود اضافه کنند.

بکهام در این خصوص اظهار داشت: ممکن است صاحب یک یا دو فرزند دیگر شویم. البته در حال حاضر درباره آن فکر نمی‌کنیم اما شاید اتفاق بیفتد. ما همواره از داشتن فرزند لذت می بریم.

وی که با "جاناتان راس" از شبکه "بریتیش" گفتگو می کرد، افزود: دوست دارم یک بار دیگر پدر شوم.

ویکتوریا هم پیش از این از علاقمندی خود برای مادر شدن خبر داده بود. وی گفت: دوست دارم مادر شوم و فرزندانم برایم در اولویت هستند. من با فرزندان خود احساس خوشبختی می کنم.

کد مطلب 1547099

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها