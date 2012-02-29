اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از آغاز نام نویسی دوره ی آموزشی تفسیر قرآن و مفاهیم نهج البلاغه در 50 مسجد این استان خبر داد.

حجت الاسلام شعبانعلی یوسفی گفت: طرح آموزش تفسیر قرآن و مفاهیم نهج البلاغه با همکاری مؤسسات قرآنی و خانه های قرآن و با برگزاری 500جلسه قرآن آموزی به مدت دو ماه در مساجد شاخص استان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح علاوه بر توانمندسازی افزون بر دو هزار نفر از علاقه مندان به علوم قرآنی در قرائت و ترجمه آیات قرآن و عبارات نهج البلاغه، موجب آشنایی اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان با معارف اسلامی و ارتقاء بینش و معرفت دینی می شود، افزود: در این طرح، سوره های لقمان، یوسف، حجرات و دیگر آیات مرتبط با موضوعات و مفاهیم نهج البلاغه با استفاده از کتب منتخب همچون تفسیر نمونه، "راه روشن 2" نوشته محمدرضا جویباری و جزوه جوانان و نوجوانان از دیدگاه امیر المؤمنین و با حضور اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی، روحانیون طرح هجرت و مستقر و ائمه جماعات و مسئولان حوزه های علمیه برای شرکت کنندگان ترجمه و تفسیر می شود.

یوسفی، دارا بودن امام جماعت ثابت، برگزاری حداقل دو نوبت نماز جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشاء و فعالیت کانون فرهنگی، پایگاه بسیج و هیئت امناء را از شاخصه های انتخاب مساجد استان در اجرای طرح تفسیر قرآن و مفاهیم نهج البلاغه برشمرد و تصریح کرد: اجرای این طرح از 15 اسفند امسال آغاز و تا پایان فروردین سال آینده ادامه دارد.

کارشناس امور مساجد تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری به برگزاری آزمون کتبی پایان این دوره آموزشی برای شرکت کنندگان اشاره کرد و گفت: در همایش اختتامیه این طرح از افرادی که موفق به کسب بیشترین امتیاز در آزمون کتبی شوند تجلیل می شود.

وی یادآور شد: علاقه مندان به شرکت در دوره ی آموزشی تفسیر قرآن و مفاهیم نهج البلاغه می توانند تا 15 اسفند امسال با مراجعه به کانون های فرهنگی مساجد در این طرح نام نویسی و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 03812224000و 03812223003تماس بگیرند.

مشاور جوان تبلیغات اسلامی بروجن مشخص شد

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: سمیرا نیکبخت به عنوان مشاور جوان این نهاد انتخاب شد.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: جذب نخبگان جوان، استفاده از نظرات و پیشنهادات افراد جوان در اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی و جذب جوانان از اهداف ایجاد گروه مشاوران جوان است.

وی ایجاد زمینه برای حضور جوانان در برنامه‌ها، توانمند سازی مدیریت و سپردن مسئولیت به آنان را از دیگر اهداف ایجاد این گروه برشمرد.

وی تصریح کرد: همفکری با کارمندان و رئیس نهاد در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی برنامه‌های فرهنگی و شرکت در جلسات مختلف از جمله فعالیت های مشاور جوان است.

الهیان گفت: در آینده نزدیک گروه مشاوران جوان راه اندازی می‌شود.



برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری دردبیرستان دخترانه صدرای بروجن



مرحله آموزشگاهی مسابقات فرهنگی و هنری مدارس در دبیرستان دخترانه صدرای بروجن برگزار شد.

مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن گفت: مرحله آموزشگاهی مسابقات فرهنگی و هنری مدارس با شرکت همه دانش‌آموزان این آموزشگاه برگزار شد.

فرشته محمدیان افزود: این مسابقات در زمینه قرآن، احکام، نهج البلاغه، داستان، تئاتر، هنرهای تجسمی برگزار شد.

مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن تصریح کرد: انشای نماز، نشریه‌ی دیواری و مطالعه و تحقیق از دیگر رشته‌های این مسابقات بود.

وی با بیان اینکه نفرات برگزیده مسابقات به زودی اعلام می‌شود؛ افزود: مرحله شهرستانی مسابقات با حضور نفرات برتر هررشته از 10 بهمن برگزار می‌شود.

محمدیان تأکید کرد: این مسابقات هر ساله در چهارمرحله آموزشگاهی، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

وی گفت: این مسابقات با ایجاد رقابت میان دانش آموزان روحیه تلاش و فعالیت را در آنان تقویت می کند.

آغاز فعالیت کانون فرهنگی تبلیغی در ناغان



کارشناس تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی کیار گفت: با هماهنگی تبلیغات اسلامی کیار فعالیت کانون فرهنگی تبلیغی امام علی (ع)در ناغان آغاز شد.

طاهر خسرویان گفت: هم اکنون چهار کانون فرهنگی تبلیغی در شهرستان کیار فعالیت دارند که با راه اندازی کانون امام علی (ع) به پنج مورد رسید.

وی گفت: فعالیت این کانونها به منظور گسترش و ارتقاء سطح فعالیت های فرهنگی و دینی در سطح شهرستان است.

وی گفت: اعضای این کانون شامل جوانان و نوجوانان فعال و پویایی است که در عرصه های فرهنگی پیشقدم شده اند.

خسرویان حضور کانون های فرهنگی شهرستان در برنامه های ملی و مذهبی سال را حرکت موثری برای گسترش فعالیت های فرهنگی شهرستان دانست و گفت: این مهم یکی از اولویتهای کاری کانون های فرهنگی است که در مناسبت های ملی و مذهبی به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی می پردازند.

تقدیر امام جمعه کوهرنگ از کارمندان تبلیغات اسلامی

کارمندان تبلیغات اسلامی کوهرنگ به عنوان فعالترین و مؤثرترین نیروها در برگزاری برنامه های دهه فجر معرفی و تقدیر شدند.



رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ گفت: با توجه به برگزاری برنامه های دهه فجر و همکاری ادارات در این برنامه ها، تبلیغات اسلامی به عنوان کمیته برتر دهه فجر معرفی شد و از کارمندان این اداره با اهدای تقدیرنامه تقدیر و تشکر شد.

حجت الاسلام نصیری گفت: کاظم یوسفی و عباس مهری بابادی از افراد فعال یان سازمان در شهرستان کوهرنگ بودند که تقدیر نامه کسب کردند.