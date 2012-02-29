حضور در انتخابات نماد عینی نمایش وحدت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در مراسم یادمان شهدای محیط زیست استان کردستان اظهار داشت: ایران اسلامی امنیت و آرامش خود در جامعه را مرهون خون پاک شهدا است و به همین دلیل مردم باید همواره از آرمان های این عزیزان پاسداری کنیم.

وی افزود: دشمنان نظام باید بدانند با چنین جنایاتی راه به جای نبرده و ملت شهید پرور ایران همچنان دنباله رو راه شهدا و حافظ و پاسدار انقلاب اسلامی ایران در مقابل توطئه های دشمن هستند.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: دشمنان اسلام به دنبال ریشه کنی و از بین بردن مسلمانان در جهان هستند و در این میان به آیین و مذهب کاری ندارند و با کسانی که زیر پرچم قرآن قرار گرفته اند به دشمنی می پردازند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: نبرد بین حق علیه باطل از زمان پیدایش دین مبین اسلام وجود داشته و به پایان نیز نمی رسد چرا که استکبار و دشمنان اسلام از ایجاد جهانی اسلامی در هراس هستند و هموار سعی می کنند که به دین مبین اسلام و کشورهای اسلامی ضربه بزنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه اشاره کرد و گفت: بی شک حضور در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... از جمله حقوق و مسئولیت های یک شهروند در نظام اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: ملت ایران و به ویژه مردم شهید پرور می توانند با حضور پرشکوه و حداکثری خود در پای صندوق های رای بار دیگر همبستگی، همدلی و وحدت را به جهانیان نشان داده و پاسداشت خون شهیدان این مرز و بوم باشند.

شهیدان محمود احمد نژاد، کمال حسین پناهی، معمر مرغوبی و مسعود علیخانی چهار شهید محیطبانی هستند که در سال گذشته به دست عوامل ضد انقلاب و گروه های تروریست به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مراسم یادمان شهدای محیط زیست استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار، فرماندار، مدیران کل ادارات استان، خانواده های شهدا و جمعی از مردم در مسجد جامع سنندج برگزار شد.