تاکید جامعه کارگری کرمان بر حضور گسترده در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات نشانه آزادی و حضور مردم در اداره امور کشور و مظهر اراده ملی و حاکمیت ملت بر سر نوشت خویش است.

تاریخ گواه است که عزت و استقلال ایران اسلامی برای ملت ولایت مدار این مرز و بوم ، مهم و با ارزش بوده و بارها برای اینکه کشور بدست خود ملت و نمایندگان آنان اداره شود با حضور پر شور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، نشان داده اند ؛ اجازه نخواهند داد هیچ کشوری برای آنان تعیین تکلیف کند و بارها ثابت کرده اند که تحریم ها نیز در این مسئله تاثیری نداشته است و ایجاد تحریم از سوی استکبار جهانی اراده و باور این ملت را مستحکم تر کرده است.

حضور پرشور و باشکوه ملت ایران طی 32 سال گذشته در انتخابات، جمهوری اسلامی ایران را در دهه چهارم حیات پرافتخار خود به منشأ عمده تحولات در عرصه بین الملل به ویژه در خاورمیانه تبدیل کرده است ، به گونه ای که به اذعان عمده اندیشمندان، کانون اصلی تأثیرگذاری حرکت فزاینده بیداری اسلامی در منطقه و الهام بخش ملت های آزادی خواه جهان انقلاب اسلامی است.

ملت های آزادیخواه به خوبی می دانند ایران اسلامی هم اکنون به الگوی کشورهای مسلمان در مردم سالاری و ایستادگی در برابر ابرقدرتها تبدیل شده است و بی شک ملت های جهان اسلام با تکیه بر نقش صبر و بصیرت، حضور پایدار و پیروی از رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی به دوران حیات دیکتاتورهای وابسته پایان بخشیده اند تا بتوانند خود، برای اداره زندگی و مدیریت کشورشان تصمیم بگیرند.

جامعه کار و کارگری استان کرمان در این بیانیه تأکید می کند انتخابات 12 اسفند 90 یک "فرصت تاریخی" و "بی بدیل" برای مردم حماسه ساز ایران است که اگر مثلث شوم نظام سلطه، جریان فتنه و انحراف، مترصد خواب های شیطانی در فضای انتخاباتی اند، وفاداران به انقلاب باید در یک جبهه واحد تحت زعامت امام خامنه ای (مدظله العالی) و با درایت و دوراندیشی، بار دیگر با خلق فرصت های جدید همچون همه انتخابات گذشته، انقلاب و نظام اسلامی را با حرکت شگفتی ساز خود ، پویا و پایا نموده و دشمنان ایران را مأیوس نمایند.

بی شک در این دوره از انتخابات نیز همچون سایر انتخابات، مردم مسئولانه در روز جمعه 12 اسفند 90 حماسه ای دیگر را با حضور پرشور خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی رقم خواهند زد.