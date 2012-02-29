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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

کازرونی در گفتگو با مهر:

عدم تائید فهرست جبهه پایداری از سوی دفتر آیت الله مصباح تکذیب شد

عدم تائید فهرست جبهه پایداری از سوی دفتر آیت الله مصباح تکذیب شد

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: وقتی که دفتر آیت الله مصباح با بنده تماس گرفتند و مطالبی که از سوی من درباره اینکه ایشان نمی خواستند همه فهرست جبهه پایداری را تائید کنند، تکذیب کردند بر خود تکلیف دیدم که این جانب نیز آن را تکذیب کنم.

حجت الاسلام محسن کازرونی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: بر اساس شواهد و اطلاعاتی که در اختیار داشتم درباره نظر آیت الله مصباح یزدی در خصوص فهرست جبهه پایداری مطالبی را بیان کردم و وقتی که دفتر آیت الله مصباح با بنده تماس گرفتند و مطالبی که از سوی من درباره اینکه ایشان نمی خواستند همه فهرست جبهه پایداری را تائید کنند، تکذیب کردند بر خود تکلیف دیدم که این جانب نیز آن را تکذیب کنم.

عضو مجلس خبرگان رهبری و نامزد انتخابات مجلس نهم در عین حال تصریح کرد: البته معتقدم کسانی که علیه آیت الله مهدوی کنی بولتنی را منتشر کرده بودند گناه بزرگی را انجام دادند.

کد مطلب 1547103

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