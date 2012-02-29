تولید 700 تن چغندر قند در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادقی گفت: در طرح تولید چغندر قند برای اولین با در این شهرستان، 16 هکتار از اراضی زراعی در پایاب سد سهند، به صورت مکانیزه زیر کشت قرارگرفته و از هر هکتار 75/43 تن محصول چغندرقند با عیار18برداشت شده است.

وی همچنین با اشاره به این موضوع که تولید این محصول با توجه به کیفیت و کمیت محصول استحصالی کشت الگویی، سازگاری مناسبی را با شرایط اقلیمی و کیفیت خاک زراعی شهرستان از خود نشان داده است افزود: با توسعه آبیاری تحت فشار در پایاب سد سهند که جزو برنامه های در دست اقدام این مدیریت محسوب می شود، در نظر است با توسعه کشت این محصول در اراضی پایاب این سد ، فرصت بیشتری برای اشتغال و کسب در آمد بیشتر برای بهره برداران بخش زراعی شهرستان هشترود ایجاد گردد.