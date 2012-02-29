"جنوب از شمال غربی" درجه یک است

به گزارش خبرگزاری مهر، داود رشیدی بعد از تماشای این نمایش با حضور در پشت صحنه اثر و گفتگو با عوامل نمایش گفت: این اثر همچون کارهای دیگر ایوب آقاخانی از ساختمان بسیار خوب و جدیدی برخوردار بود. بازیگران حاضر در نمایش هم بسیار خوب بودند و در بهتر بودن با یکدیگر رقابت می‌کردند.



این بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر با اشاره به همراه بودن مخاطبان با این اثر تأکید کرد: متن، کارگردانی و بازی‌ها درجه یک بودند و من خیلی لذت بردم. گرچه طراحی صحنه نمایش می‌توانست بهتر باشد.



جدیدترین اثر گروه تئاتر "پوشه" که با حضور پیام دهکردی، حمیدرضا آذرنگ، افسانه ماهیان، نسیم ادبی، فرزین صابونی، فهیمه امن‌زاده و سینا رازانی ساعت 20 در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود، پرمخاطب‌ترین نمایش این روزهای مجموعه تئاتر شهر است.