"جنوب از شمال غربی" درجه یک است

به گزارش خبرگزاری مهر، داود رشیدی بعد از تماشای این نمایش با حضور در پشت صحنه اثر و گفتگو با عوامل نمایش گفت: این اثر همچون کارهای دیگر ایوب آقاخانی از ساختمان بسیار خوب و جدیدی برخوردار بود. بازیگران حاضر در نمایش هم بسیار خوب بودند و در بهتر بودن با یکدیگر رقابت میکردند.
این بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر با اشاره به همراه بودن مخاطبان با این اثر تأکید کرد: متن، کارگردانی و بازیها درجه یک بودند و من خیلی لذت بردم. گرچه طراحی صحنه نمایش میتوانست بهتر باشد.
جدیدترین اثر گروه تئاتر "پوشه" که با حضور پیام دهکردی، حمیدرضا آذرنگ، افسانه ماهیان، نسیم ادبی، فرزین صابونی، فهیمه امنزاده و سینا رازانی ساعت 20 در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود، پرمخاطبترین نمایش این روزهای مجموعه تئاتر شهر است.
داود رشیدی که از تماشاگران اجرای نمایش "جنوب از شمال غربی" در روز سهشنبه 9 اسفندماه بود، متن و کارگردانی و بازیگری این نمایش را بسیار عالی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، داود رشیدی بعد از تماشای این نمایش با حضور در پشت صحنه اثر و گفتگو با عوامل نمایش گفت: این اثر همچون کارهای دیگر ایوب آقاخانی از ساختمان بسیار خوب و جدیدی برخوردار بود. بازیگران حاضر در نمایش هم بسیار خوب بودند و در بهتر بودن با یکدیگر رقابت میکردند.
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