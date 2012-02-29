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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

بهرامی:

80 صندوق در گیلانغرب آرای مردم را جمع آوری می کنند

80 صندوق در گیلانغرب آرای مردم را جمع آوری می کنند

گیلانغرب - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه گفت: در شهرستان گیلانغرب 80 صندوق جمع آوری رای فعال است که برای نظارت بر حسن انجام رای گیری، برای هر شعبه 10 نیروی اجرایی و نظارت گنجانده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هومان بهرامی صبح چهارشنبه در جمع اعضای هیئت های اجرایی انتخابات مجلس نهم در شهرستان گیلانغرب گفت: مسئولان برگزاری انتخابات باید تلاش کنند که فضایی آرام بر انتخابات حاکم شود و مردم به راحتی و بدون هیچ گونه دغدغه ای رای های خود را به صندوق بیندازند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه افزود: در شهرستان گیلانغرب 80 صندوق جمع آوری رای در 12اسفندماه فعال است که برای نظارت بر حسن انجام رای گیری برای هر شعبه 10 نیروی اجرایی و نظارت گنجانده شده است.

در ادامه این نشست، اردشیر رستمی گفت: تمام امکانات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور و در شان نظام در شهرستان گیلانغرب فراهم شده است.

فرماندار شهرستان گیلانغرب تاکید کرد: نیروهای اجرایی و عوامل انتخاباتی در این شهرستان، آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.
 

کد مطلب 1547107

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