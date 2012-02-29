80 صندوق در گیلانغرب آرای مردم را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هومان بهرامی صبح چهارشنبه در جمع اعضای هیئت های اجرایی انتخابات مجلس نهم در شهرستان گیلانغرب گفت: مسئولان برگزاری انتخابات باید تلاش کنند که فضایی آرام بر انتخابات حاکم شود و مردم به راحتی و بدون هیچ گونه دغدغه ای رای های خود را به صندوق بیندازند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمانشاه افزود: در شهرستان گیلانغرب 80 صندوق جمع آوری رای در 12اسفندماه فعال است که برای نظارت بر حسن انجام رای گیری برای هر شعبه 10 نیروی اجرایی و نظارت گنجانده شده است.

در ادامه این نشست، اردشیر رستمی گفت: تمام امکانات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور و در شان نظام در شهرستان گیلانغرب فراهم شده است.

فرماندار شهرستان گیلانغرب تاکید کرد: نیروهای اجرایی و عوامل انتخاباتی در این شهرستان، آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

