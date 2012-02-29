سوسن کرامتی، تهیهکننده مجموعه "قهوهخانه میرزا نوروز" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه به تهیهکنندگی من و ژاله موقر در 17 قسمت 60 دقیقهای به کارگردانی نگار استخر برای شبکه دو تهیه میشود. در این مجموعه امیرحسین مدرس، حسین رفیعی و مرتضی احمدی بازیگران ثابت هستند.
وی در ادامه افزود: در این مجموعه هر روز پذیرای یک مهمان از یکی از استانها هستند و بازیگران حرفهای از استانها حضور خواهند داشت. مجموعه "قهوه خانه میرزا نوروز" شامل چهار بخش قهوهخانه، شاهنامهخوانی، خیمه شببازی، حرکات فرمی است. در بخش حرکات فرمی شش تا هفت بچه حرکات فرمی متناسب با موسیقی هر استان اجرا خواهند کرد.
این تهیهکننده در پایان اشاره کرد: این مجموعه از 28 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه از شبکه دو پخش میشود.
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