صلاحیت نادر قاضی پور در حوزه انتخابیه ارومیه تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام ستاد انتخابات شهرستان ارومیه، شورای نگهبان در ادامه بررسیهای خود، صلاحیت پنج نماینده فعلی از 35 نماینده رد صلاحیت شده از جمله نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را تایید و امروز وزارت کشور نیز این حکم را پذیرفته و از طریق ستادهای انتخاباتی اعلام کرد.

نادر قاضی پور کاندیدای نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین روز از فرصت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی موفق به حضور در جمع 87 کاندیدای نمایندگی از آذربایجان غربی در مجلس شد.

دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن هستند که 66 هزار و 550 نفر آنان را افراد رای اولی تشکیل می دهند.

از 172 نفر نامزد ثبت نام شده، 92 نفر تایید صلاحیت و که با انصراف پنج نفر از نمایندگان ماراتن انتخاباتی استان به 87 نفر در حال جریان است.

در راستای برگزاری انتخابات یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود.

از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و 1050 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.