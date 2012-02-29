فرزند آیت الله طالقانی:مجلس ششم 4 سال از عمر مردم را به باد داد

به گزارش خبرگزاری مهر وحیده طالقانی در برنامه "دیروز امروز فردا" درباره مجلس ششم گفت: مجلس ششم مجلسی نبود که افکار من را تعالی بدهد و جایی بود که عده ای دائما با هم در حال مجادله و ستیز بودند و این برخوردها از یک مجلس اسلامی بسیار بعید بود.



نماینده مجلس ششم در توصیه ای به مردم درباره انتخاب مطلوب افزود: مدارک و سوابق تحصیلی بخش کوچکی از کارآمدی یک نماینده است و این خلوص کاندیدا است که باید مورد توجه قرار گیرد، کاندیدایی که وارد مجلس می شود باید به این فکر کند که در این چهار سال باید تمام عمر خودش را وقف کار جهاد گونه برای مردم کند چون قوانین تصویب نشده فراوانی بر روی زمین است که با تصویب آنها قوه مجریه می تواند بر اساس قانون عملکرد مطلوبی داشته باشد.



فرزند شهید طالقانی ادامه داد: وظیفه اصلی مجلس نظارت بر سایر قوا است و آن نظارتی درست و دقیق است که از چالش ها و جنجال ها جلوگیری کند.



وحیده طالقانی اظهار داشت: نماینده مجلس باید کلی نگر باشد اما این به این معنی نیست که به خواسته های مردم گوش ندهد و در لوای برآوردن نیازهای مردم است که می تواند از مشکلات جزئی هم سر در بیاورد.



طالقانی با بیان اینکه در مجلس قوانین زیادی داریم که معطل و بر زمین مانده است گفت: مجلس با اقتداری که ایجاد می کند نباید اجازه دهد مملکت به روند انفعالی روی بیاورد و باید با حفظ موضع قدرت به اصلاح قوانین و نظارت بر سایر قوا بپردازد.



فرزند شهید طالقانی با گلایه از روند مجلس ششم اذعان کرد: الان که می بینیم برخی از نماینده های آن دوره در خارج به سر می برند به این علت است که آن ها در هنگام ورود به مجلس هم پشتشان به جای دیگری گرم بود و چهار سال از عمر مردم را به باد دادند.



