نادر سیحون؛ فرزند معصومه سیحون و مدیر کنونی گالری سیحون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ماه‌ها قبل برای برگزاری یک برنامه در حد نام مادرم برنامه‌ریزی‌های زیادی کردیم و با بسیاری از هنرمندان صحبت کردم.

وی افزود: تابستان امسال با مجید سرسنگی؛ مدیرعامل خانه هنرمندان صحبت کردیم و قرار بر این شد که از تاریخ 20 اردیبهشت تا 11 خرداد خانه هنرمندان را به برنامه‌ای به نام دومین اردیبهشت اختصاص بدهیم که در آن ضمن گرامیداشت و یادبودی دیگر برای مادرم برنامه‌های فرهنگی و هنری زیادی اجرا کنیم.

سیحون در مورد دلیل انتخاب این تاریخ گفت: تاریخ تولد معصومه سیحون 9 خرداد است و سالروز وفات ایشان 31 اردیبهشت است برای همین ما برای اجرای برنامه‌هایمان تاریخ 20 اردیبهشت تا 11 خرداد را مناسب دیدیم.

نادر سیحون بیان کرد: برای این برنامه ما کلی برنامه‌ریزی کردیم ولی با توجه به شرایطی که بر مدیریت‌های ایران هست به دفتر سرسنگی رفتم تا قرارداد کتبی زمان برگزاری این برنامه را بگیرم ولی در کمال تعجب آقای سرسنگی گفتند "شرمنده ما یادمان رفت و زمان شما را برای برنامه‌ای دیگر داده‌ایم و ما تاریخی برای شما نداریم"(!).

وی اذعان داشت: همه اینها در حالی بود که طی دیداری که با اقای شالویی در مورد این برنامه داشتیم، ایشان بسیار از ما حمایت کردند و حتی خواستار برگزاری این برنامه در هر سال شدند.

مدیر گالری سیحون در پایان گفت: به دلیل این ناهماهنگی‌ها مجبور شدم برنامه یادبود مادرم را در وسعتی کمتر در گالری خودمان برپا کنم.



معصومه سیحون هنرمند نقاش، از پیش‌کسوتان هنرهای تجسمی در ایران و مدیر گالری سیحون، قدیمی‌ترین نگارخانه هنری فعال در ایران بود. او دارای حدود نیم قرن پیشینه فعالیت هنری بود و نقش برجسته‌ای در معرفی استعدادهای هنری ایران داشت. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و انجمن نقاشان ایران به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۸ از وی به پاس یک عمر فعالیت بی‌وقفه هنری تقدیر کردند.



در سال ۱۳۴۵ معصومه سیحون با یاری همسرش گالری سیحون را بنیان نهادند. گالری سیحون یکی از اولین نگارخانه‌های هنری ایران است و قدیمی‌ترین گالری هنری فعال در کشور به‌شمار می‌آید. گالری سیحون با تلاش و مدیریت معصومه سیحون، از سال ۱۳۴۵ تاکنون بدون وقفه به فعالیت ادامه می‌دهد. گالری سیحون از آغاز کار تاکنون بیش از ۱۵۰۰ نمایش از آثار معاصر هنرمندان نوپای ایرانی ارائه داده است، از جمله آثار هنرمندانی که بعدها به شهرت ملی رسیدند مانند ژازه طباطبایی، سهراب سپهری، مسعود عربشاهی، حسین زنده رودی، رضا مافی، مکرمه قنبری و علیرضا اسپهبد در ابتدا در گالری سیحون به روی دیوار رفت.

معصومه سیحون روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ در تهران درگذشت و در بهشت سکینه به خاک سپرده شد.