حضور جوانان در انتخابات تزریق فکر آنها در مدیریت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن عاملی ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ رای اولی ها در اردبیل اظهار کرد: شرکت در انتخابات هدیه بزرگی است که انقلاب اسلامی، شهدا و امام به ما هدیه داده است و حضور پررنگ در این عرصه سبب می شود اقتدار و همبستگی کشور بالا رود.

وی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی ملت ما عزت خود را پیدا کرده است، عنوان کرد: امروز ایران با دستیابی به پیشرفتهای علمی و بصیرت صاحب قدرت بزرگ شده است و دشمنان به کنار رانده شده اند.



نماینده ولی فقیه در استان اردبیل اعتقاد به توحید، معاد و مجهز بودن به علم و بصیرت را سلاح اصلی جوانان بویژه دانش آموزان دانست و افزود: امروز بیش از 110 کانال و هزاران سایت علیه کشور ما کار می کنند و سعی در کاهش حضور مردم در پای صندقهای رای را دارند که شرکت باشکوه جوانان پاسخ محکمی به ترفندهای آنها خواهد بود.



حضور در پای صندقهای رای جهاد در راه خداست

در این مراسم استاندار اردبیل نیز شرکت رای اولی ها در انتخابات را برگزاری جشن مسئولیت برای آنها دانست و عنوان کرد: این جشن همچون مراسم جشن تکلیف از روزهای به یاد ماندنی و خاطره انگیز برای هر فرد ایرانی است.

سید حسین صابری نقش رای اولیها را در رقم زدن سرنوشت کشور همچون نقش نوجوانان در زمان دوران دفاع مقدس قلمداد کرد و اظهار داشت: حضور نوجوانان و جوانان در پای صندوقهای رای نوعی جهاد در راه خدا و ادامه راه شهدا و ایثارگران است.

وی با بیان اینکه شرکت پر شور رای اولی ها حضور عصاره افکار آنها در مجلس است، تصریح کرد: رای هر نفری که به صندوقها ریخته می شود به منزله تیری است که به سوی دشمنان پرتاب می شود و هر چه در این تیراندازی با آرامش و صلابت عمل شود به نقطه اصلی اصابت خواهد کرد.



صابری با بیان اینکه در دنیا کمتر جامعه ای به اندازه کشور ایران انتخابات برگزار کرده است، افزود: این برگرفته از عمق بصیرت و آگاهی و مردم سالاری دینی ملتی است که باید به آنها درود فرستاد.



وی همچنین با اشاره به برخی از ویژگیهای نماینده اصلح از رای اولی ها خواست به افرادی متدین، مردم دوست، خدا ترس، قانونمدار، ساده زیست و پیرو راه مقدس شهدا، امام و ولایت فقیه و آنهایی که اهل دروغ نیستند، رای دهند.



در همایش بزرگ رای اولی ها که نزدیک به دو هزار دانش آموز اردبیلی شرکت داشت شور و شعف خاصی حاکم بود و هر یک از دانش آموزان با برافراشتن پرچم کشور ایران اسلامی و با در دست داشتن پلاکارتهایی حاوی شعارهایی از جمله؛ " به فرمان ولی امر مسلمین همه ما رای می دهیم"، آینده روشن رای ماست، و آزادی مساوی با رای است"، حضور خود را در پای صندوقهای رای اعلام کردند.



همچنین پوشش دانش آموزان به رنگ پرچم ایران اسلامی و خواندن سرود دسته جمعی با عنوان وطن زیبایی خاصی به همایش رای اولی ها داده بود.