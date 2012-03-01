ثبت تخلفات انتخاباتی اعتبارنامه نمایندگان را مخدوش می کند

حجت الاسلام محمدحسین روحی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: از ساعت 8 صبح امروز پنج شنبه تا جمعه که آغاز انتخابات است هرگونه تبلیغ انتخاباتی ممنوع و خلاف قانون خواهد بود.

وی افزود: در روز انتخابات نیز هرگونه تبلیغ انتخاباتی از سوی کاندیداها ممنوع است و ناظران انتخاباتی کلیه فعالیت ها را در این روز رصد و گزارش خواهند کرد و مشاهده هر تخلف کوچکی در این خصوص به مراجع قضایی اعلام و در پرونده کاندیدای تبلیغ کننده ثبت و ضبط خواهد شد.

قائم مقام هیئت نظارت ستاد انتخابات استان البرز افزود: ثبت هر عمل خلاف قانون در حین انتخابات اعتبار نامه کاندیدای مورد نظر را مخدوش کرده و با ارسال پرونده به شورای نگهبان در صورت رای آوردن نیز با مشکل مواجه خواهد شد و صلاحیت وی رد می شود.

حجت الاسلام روحی یزدی تصریح کرد: در روز انتخابات کاندیداها فقط حق دارند همانند سایر افراد در پای صندوق رای حاضر شده و رای دهند و هر گونه حرکت تبلیغی در این زمان خلاف مقررات قانونی محسوب شده و کاندیدای مورد نظر خاطی خواهد بود.