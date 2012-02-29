تکذیب حمایت شورای صالح شهر از کاندیدایی خاص/اطلاعیه ها جعلی است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که این اطلاعیه موجب اعتراض جمع کثیری از شهروندان شده است، نائب رئیس شورای شهر صالح شهر این اطلاعیه را جعلی دانست.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در خصوص استفاده از امکانات اداری و این اتفاق گفت: مطابق قانون استفاده از امکانات دولتی در جریان برگزاری انتخابات ممنوع است و تاکنون تخلفی در این زمینه در این حوزه انتخابیه صورت نگرفته است.

بیژن سلیمان پور افزود: دستگاه های اجرایی و دولتی شهرستان در انتخابات تنها به وظایف قانونی خود عمل می کنند و بسترسازی لازم را برای حضور گسترده و حداکثری مردم در انتخابات دوازدهم اسفند ماه را انجام می دهند.

فرماندار رباط کریم بیان کرد: مجریان انتخابات با بی طرفی کامل پاسدار آرای مردم هستند و هدف ما اجرای کامل قانون است.

شایان ذکر است طبق ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و هم چنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و هم چنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود».



همچنین طبق تبصره‌های 1 و 2 این قانون : «مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند و علاوه بر آن نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه ها، ادارت، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را حتی به صورت درج آگهی ندارند».

تعدادی از نامزد های نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگوی های جداگانه ای با خبرگزاری مهر خواستار رسیدگی فوری مسئولین اجرایی و انتخاباتی شهرستان و استان به این اقدام غیر قانونی شد و آن را در صورت واقعیت، جانبداری آشکار یک نهاد عمومی که حق دخالت در امر انتخابات و اینکه چه کسی انتخاب خواهد شد را ندارند.

نایب رئیس شورای اسلامی صالحیه پخش این اطلاعیه را یک اقدامی غیر قانونی یاد کرد و گفت: تعدادی از اعضای شورای اسلامی از انتشار و توزیع چنین اطلاعیه ای خبر ندارند و این که به نام شورای شهر صالح شهر منتشر شده، کاملا دروغ و بی اساس است.

گلیچ اظهار داشت: مردم در نظام جمهوری اسلامی انتخاب آزادانه دارند و بر اساس ارزیابی و شناخت بر کاندید اصلح رای می دهند.

به گفته وی اعضای شورای اسلامی صالحیه در انتخابات اخیر بر اساس قانون تعریف شده بی طرف و صرفا برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای تاکید دارد.

نایب رئیس شورای اسلامی صالحیه از پیگیری قانونی این حرکت ناشایست خبر داد و افزود: قطعا اعضای شورای اسلامی در این باره اقدامات قانونی خود را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد کرد.

تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهرهای نسیم شهر و صالح شهر این اقدام را یک فریب انتخاباتی و به چالش کشیدن افکار عمومی توصیف کردند و ضمن تکذیب چنین اطلاعیه از مردم قدرشناس منطقه خواستند که با حضور حداکثری خود به افراد اصلح مد نظر خود رای دهند.