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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

سردار احمدی مقدم:

دشمنان نظام به دست خود استکبار از بین رفتند

دشمنان نظام به دست خود استکبار از بین رفتند

آبادان - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: لطف خدا همواره در مقاطع مختلف شامل حال این نظام بوده و برای نمونه اکنون دشمنان ما در مرزهای شرق و غرب شور توسط خود استکبار از بین رفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم چهارشنبه در مراسم صبحگاه مشترک انتظامی و مرزبانی استان خوزستان در آبادان اظهار کرد: انتخابات پیش روی ما یکی از مهمترین انتخاباتهای پیش روی ملت ما است زیرا دشمنان روی نحوه مشارکت مردم در آن حساب ویژه ای باز کرده اند.

وی افزود: بر همین اساس مردم باید با درک شرایط حساس منطقه و جهان، شرکت باشکوهی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشته باشند تا مثل همیشه دشمن از هرگونه ماجراجویی مایوس شود.

احمدی مقدم عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان همواره سعی داشتند به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند ولی حضور مردم همیشه نقشه های مختلف آنان را خنثی کرده است زیرا این نظام متکی به حضور و نقش آفرینی مردم است.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: مردم بعد از انقلاب به درک مناسبی از شرایط حساس این نظام رسیده اند و اکنون به دشمنی استکبار علیه این نظام و این ملت واقف شده اند و همواره یک پای ثابت در برابر تهاجم آنها بوده اند.

احمدی مقدم افزود: امروز کشور ما به لطف حضور همین مردم در صحنه های مختلف در اوج اقتدار و امنیت است و هیچ دشمنی نمی تواند تهدیدی رای این کشور باشد.

وی با اشاره به تلاش دشمن به ضربه زدن به کشور از طریق مرزهای شرقی و غربی تصریح کرد: امروز لطف خدا به گونه ای است که دشمنان این کشور و این انقلاب توسط خود استکبار از بین می روند و ما بدون اینکه خود را به زحمت بیندازیم از شر برخی دشمنان راحتی می شویم.
کد مطلب 1547120

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