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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

خانه رستمی گیلان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

خانه رستمی گیلان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان از ثبت خانه رستمی در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عزیزی با اشاره به اینکه خانه "نعمت رستمی" در روستای دوگلسرا واقع در دهستان بی ‌بالان بخش کلاچای شهرستان رودسر قرار دارد، افزود: این خانه  از بناهای حوزه فرهنگی - معماری کوهپایه شرق گیلان و دارای 75 سال قدمت است.
 
وی همچنین با بیان اینکه دوباره چینی بنا در سایت موزه میراث روستایی گیلان در اسفند ماه سال گذشته به پایان رسیده است، اظهارداشت: بنا در همکف متشکل از دو اتاق و ایوان در جلوی آنها و در طبقه اول متشکل از یک اتاق و تلار است، دیوارهای بنا زگالی و پوشش بام آن لت (تخت چوبی) است، در اتاق غربی همکف " خرک " برای خشک و دودی کردن برنج قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان ادامه داد: این اثر با پیشنهاد موزه میراث روستایی و معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان در همایش ملی ثبت آثار تاریخی، معنوی و طبیعی که در قشم برگزار شد، در فهرست آثار ثبتی کشور به ثبت رسید.
 
وی اظهارداشت: موزه میراث روستایی در دل طبیعت جنگلی سراوان، روستاهای گیلان را با همان حال و هوای سرشار از صفا، محبت، دوستی و انسانیت، در برابر دیدگان بازدید کنندگان قرار داده و این گذشته پر‌خاطره و پر‌تجربه را در موزه میراث روستایی حفظ  تا پیوند‌ دهنده نسل گذشته، حال و معرف گوشه ‌ای از فرهنگ و تاریخ گیلان باشد.
 
عزیزی یادآورشد: با گردش در این مجموعه و با دیدن انواع خانه‌ های روستایی واچینی و دوباره‌ چینی شده از ۹ حوزه مختلف فرهنگی - معماری استان که خاطرات حدود ۱۵۰ سال گذشته‌ را با خود به همراه دارند و نیز مشاهده‌ فعالیتهای روستائیان آن زمان، بدون شک زندگی گذشته نه چندان دور مردمان این سرزمین برای بازدید کنندگان زنده خواهد شد.
کد مطلب 1547124

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