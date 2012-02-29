مجلس آماده همکاری با فعالان صنعت طلا و جواهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در مراسم کلنگ زنی احداث نخستین و بزرگترین مجتمع صنعتی تجاری طلا و جواهر کشور در زمینی به مساحت 20هزار متر مربع در منطقه شهرک غرب شهر تهران گفت: احداث مجتمع تخصصی صنعت طلا و جواهر از سالها قبل همواره به عنوان یک دغدغه برای فعالان این صنعت مطرح بوده و همین مساله عامل کندی روند سرمایه گذاری در این صنعت بوده است.



وی با بیان اینکه این صنعت از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار است، افزود: با احداث این مجموعه بزرگ زمینه تشویق سرمایه گذاران صنعت طلا و جواهر فراهم شده و با توجه به دارا بودن ویژگی های موقعیتی مناسب و همچنین وجود امنیت بالا برای سرمایه گذاران، زمینه رشد و شکوفایی این صنعت فراهم خواهد شد.



وی گفت: تمرکز واحدهای صنعتی طلا و جواهر در این مجموعه امکان ایجاد یک بازار رقابتی بزرگ را فراهم خواهد کرد و در عین حال با شکل گیری بورس طلا و جواهر در این مجموعه با ایجاد یک فضای رقابتی تعادل در قیمت ها نیز محقق خواهد شد.



مصباحی مقدم با اشاره به تلاش های مستمر خانه صنعتکاران ایران برای ایجاد یک شهرک تخصصی طلا و جواهر، اظهارداشت: با احداث این مجموعه به صورت طبقاتی و در داخل شهر تهران، زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در این صنعت نیز فراهم خواهد شد و در عین حال یکی از نگرانی های اصلی فعالان صنعت طلا و جواهر برطرف خواهد شد.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط کنونی رشد و توسعه صنعت طلا و جواهر نیازمند شفاف سازی قوانین و همچنین رفع موانع دست و پاگیر است و مجلس نیز با توجه به ارزش افزود بالای این صنعت، با تدوین قوانین و مقررات جدید از آن حمایت خواهد کرد.



وی با بیان اینکه در سالهای گذشته از صنعت طلا و جواهر کشور غفلت شده است، تصریح کرد: این مجموعه می تواند به عنوان یکی از خوشه های اصلی صنعت طلا و جواهر مطرح باشد و به دنبال آن موقعیت های شغلی جدیدی در این صنعت ایجاد خواهد شد.



سید محمد موسوی رئیس خانه صنعتکاران ایران نیز با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای احداث این مجموعه، گفت: پیش از این بحث هایی در رابطه با احداث شهرک صنعتی طلا و جواهر در اطراف تهران مطرح بوده که به دلیل عدم اطمینان سرمایه گذاران از امنیت این مناطق، پیگیری احداث این مجموعه در داخل شهر تهران در دستور کار قرار گرفت.



وی گفت: در این مجموعه طبقاتی امکاناتی همچون پارکینگ، واحدهای تجاری و کارگاههای تولیدی پیش بینی شده که با تکمیل نقشه ها، احداث آن از سال آینده آغاز خواهد شد و پیش بینی می شود ظرف مدت سه سال به بهره برداری برسد.



موسوی با اشاره به همکاری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس، احداث چنین مجموعه ای را دغدغه بزرگ این صنعت دانست و خاطر نشان کرد: واحدهای این مجتمع تنها به افراد دارای پروانه فعالیت واگذار خواهد شد.