توسعه واحدهای آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور ورامین رو به افزایش است

امیرحسین امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحدهای آزمایشگاهی از جمله لابراتور زبان، کارگاه رسم و نقشه کشی، علوم تربیتی، کامپیوتر، آزمایشگاه شیمی، زمین شناسی و فیزیک به بهره برداری رسیده که مشکل کمبود فضا برای این فعالیتها را از بین برده است.

وی همچنین به برنامه های آینده این مرکز اشاره کرد و گفت: اقداماتی از قبیل توسعه زیرساختهای شبکه، راه اندازی سایت کامپیوتر، تکمیل آزمایشگاه مدار منطقی و الکترونیکی، معماری، عمران و کشاورزی جزو برنامه های در نظر گرفته شده برای آینده دانشگاه پیام نور ورامین است.

این مسئول در خصوص برنامه های فرهنگی و فعالیتهای بسیج افزود: فعالیتهای بسیج در این دانشگاه با جدیت بسیار دنبال می شود و دانشجویان زیادی به عضویت این گروه در آمده و در اردوهای و سایر فعالیتهای آن شرکت می کنند.

وی اظهار داشت: همچنین برنامه های مانند نگاه ویژه به سطح حجاب، راهکار مناسب فرهنگی در قالب اصل امر به معروف و نهی از منکر، تکثر و تعدد منابع و مأخذ کتابخانه، بررسی صلاحیت استادان، تقویت جایگاه پژوهش و افزونی محورهای پژوهش و... از جمله فعالیتهای فرهنگی انجام گرفته و درحال اجراست.

ملت ایران حتی با تهدید و تحریم نیز از آرمانهایش دست بر نمی دارد

رئیس دانشگاه پیام نور ورامین به بحث انتخابات پیش رو اشاره کرد و افزود: ملت ایران حتی با تهدید و تحریم از سوی دشمنان نیز از آرمانهای جمهوری اسلامی و رهبری ولایت فقیه دست بر نخواهند داشت.

وی عنوان کرد: بی‌ شک حضور حداکثری مردم وفادار ایران اسلامی در انتخابات می‌ تواند مشت محکمی بر دهان یاوه‌ گویان صهیونیست و سایر دشمنان زده و آنها را از رسیدن به اهدافشان مأیوس کند.