22 پس لرزه راور را تکان داد/ 10 میلیارد ریال خسارت زمین لرزه راور

به گزارش خبرنگار مهر، پس از زمین لرزه 5.4 ریشتری راور تاکنون 22 بار زمین لرزه های ناشی از فعال شدن گسل راور در این منطقه روی داده است.

شب گذشته نیز زمین لرزه 3.8 ریشتری این شهر را تکان داد که موجب شد مردم این شهر لحظاتی را از ترس بروز زمین لرزه شدید در خارج از منازل مسکونی در نیمه های شب بگذرانند.

فرماندار شهرستان راور در خصوص زمین لرزه های راور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور معاون استاندار کرمان و گروههای امدادی در راورپس از زمین لرزه اظهار داشت: میزان دقیق خسارات زلزله هنوز مشخص نیست اما با بررسی های به عمل آمده، زمین لرزه 5.4ریشتری راور بیش از 10 میلیارد ریال خسارت داشته است.

محمد رضا شریفی گفت: زمین لرزه 5.4 ریشتری راور تلفات جانی نداشت اما 10نفری که دچار جراحت شده بودند به بیمارستان علی ابن ابی طالب راور منتقل شده که در حال حاضر همگی آنها مرخص شده اند.

شریفی تصریح کرد: در اثر این زمین لرزه بسیاری از قنوات این شهرستان،پل ها و بخصوص بافت قدیم شهری و روستایی آسیب جدی دیده است.



وی افزود: یکی از سیل بندهای این شهرستان در اثر شدت این زمین لرزه دچار پاره گی شد و آب درون آن روانه شهر شد ولی در حال حاضر این بند خاکی با کمک شهرداری موقتا ترمیم شده است.



وی با اشاره به وجود مدارس بالای 30سال قدمت در این شهرستان گفت: هفت مدرسه دچار آسیب جدی شده و بسیاری از مدارس دیگر نیز با پس لرزه های اخیر دچار ترک خوردگی شده اند.



وی از مردم خواست با توجه به زلزله خیز بودن راور سازه های خود را مقاوم سازی نمایند.



