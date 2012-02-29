ایجاد دوره مشترک دکتری بالینی مغز و اعصاب با آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن امامی رضوی در نشست خبری امروز چهارشنبه با اشاره به امضای تفاهم نامه 3 جانبه برای راه اندازی مرکزی برای ارائه خدمات به بیماران مغزی و عصبی در ایران افزود: این تفاهم نامه 3 جانبه میان مرکز تحقیقات ضایعاتی نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده بین المللی هانوفر و موسسه عام المنفعه متوسلین به امام رضا به امضا رسید.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از عملیاتی شدن مفاد این تفاهم نامه خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان مرکزی ارائه خدمات به بیماران مغز و اعصاب در حال احداث است و در سال آینده به بهره برداری می رسد.



وی ارائه خدمات درمانی برای بیماران دارای ضایعات مغزی و عصبی را از ماموریت های این مرکز دانست و گفت: این مرکز به صورت چند تخصصی خدمات مورد نیاز را ارائه می دهد.



امامی رضوی یکی از مفاد این تفاهم نامه را تربیت نیروی انسانی ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا تفاهم نامه ای در زمینه آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در این مرکز به امضا رسید. بر این اساس قرار است تا 60 نفر و هر فرد طی دوره 3 ساله برای آموزش در دوره های مورد نیاز پذیرش می شوند.



معاون درمان وزارت بهداشت، با بیان اینکه بخشی از این آموزشها در داخل و بخش دیگر در آلمان خواهد بود، خاطر نشان کرد: در هر سال 20 دانشجو به صورت بورسیه برای دوره مشترک دکترای تخصصی بالینی علوم مغز و اعصاب پذیرش می شوند و در نهایت مدرک مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده بین المللی مغز و اعصاب هانوفر اعطا می شود.



وی با تاکید بر اینکه این دوره آموزشی به صورت دکترای تخصصی بر اساس پژوهش (PhD By Reserch) خواهد بود، اضافه کرد: این دوره در 10 رشته جراحی مغز و اعصاب، داخلی مغز و اعصاب، بیهوشی، روانپزشکی، انکولوژی، پاتولوژی، رادیولوژی، چشم پزشکی، طب فیزیکی و توانبخشی و گوش و حلق و بینی برگزار می شود.



امامی رضوی مهلت ثبت نام در این دوره را تا 12 فروردین ماه ذکر کرد و ادامه داد: در این دوره پذیرفته شدگان از میان متخصصان این 10 رشته انتخاب می شوند و حداکثر سن آنها نباید بیشتر از 40 سال باشد.