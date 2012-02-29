کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان در سال 2012

به گزارش خبرگزاری مهر، اینطور به نظر می رسد که علم پزشکی در حال پیروزی در نبردی است که علیه سرطان آغاز کرده است، زیرا نتایج بررسی های جدید نشان می دهد میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در اروپا در سال 2012 رو به کاهش گذاشته است.

"کارلو لا وچیا" در موسسه "ماریو نگری" در میلان داده های مربوط به میزان مرگ ناشی از سرطان را در سرتاسر اتحادیه اروپا از سال 1970 تا 2007 مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را با داده های کمیسیون اروپا درباره میزان جمعیت ترکیب کردند.

بر اساس این مطالعات میزان کلی مرگ ناشی از سرطان در سال 2012 به واسطه مسن تر شدن جمعیت، بالاتر خواهد رفت با این همه میزان مرگ در اثر ابتلا به این بیماری نسبت به سال 2007 در حدود 10 درصد در میان مردها و هفت درصد در میان زنها کاهش خواهد داشت.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، این به آن معنی است که درمانهای کشف شده برای مهار این بیماری تاثیرگذار بوده اند و محققان بر این باورند اصلی ترین عاملی که تاثیرگذاری این درمانها را افزایش داده است، افزایش گرایش افراد به ترک سیگار است.