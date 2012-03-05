ساخت مصلی بهارستان بر ترویج فرهنگ معنوی تاثیرگذار است/ مردم همراه شوند

حجت الاسلام احمد محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت احداث مصلی بزرگ بهارستان گفت: طی 12 سال گذشته نمازگزاران صبر و حوصله بسیار زیادی را از خود نشان دادند و برغم برودت هوا در فصل زمستان و آفتاب سوزان در فصل تابستان هیچ وقت اعتراضی نداشته اند اما جا دارد که به این کاستیها هرچه سریعتر رسیدگی شود.

محسن زاده بیان کرد: تحمل مشکلات از سوی نمازگزاران در نماز عبادی سیاسی آن نیز طی این چند سال به یک دغدغه اساسی تبدیل شده بود تا اینکه تنها راه اساسی و عبور از این معضل بزرگ را ساخت محل دائمی مصلی دیدم.

امام جمعه بوستان اظهار داشت: پس از بررسی های اولیه و نشستهای مختلف در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با همت اعضای شورای شهر و شهروندان زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع در یکی از بهترین نقاط شهر برای این پایگاه معنوی و سیاسی اختصاص داده شد که از لحاظ استراتژیکی در یک نقطه مهمی واقع شده است.

به گفته وی این زمین طوری است که همه شهروندان به راحتی می توانند به این مکان تردد کنند.

محسن زاده اضافه کرد: در سال 88 رسما کلنگ احداث بزرگ ترین مصلی سازی در این شهر به زمین زده شد و بر اساس نقشه دریافتی از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور عملیات ساخت آن با انعقاد قراردادی با پیمانکار واجدالشرایط رسما آغاز شد.

این مسئول اظهار داشت: با توجه به وسعت زمین و موقعیت مصالح اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال در این پروژه آن هم در شش فاز تعریف شد.

محسن زاده ادامه داد: به کلیه عوامل اجرایی این پروژه تاکید شده بود که نسبت به ساخت این مرکز دینی از بهترین مهندسین و از بهترین مصالح استفاده شود.

به گفته وی بارای زنی های صورت گرفته توانستیم یکی از مهندسین ارشد خود شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور که سابقه ارزنده ای در مصلی سازی دارد وارد این پروژه کردیم.

محسن زاده با اشاره به عمر ماندگار این کار عظیم و استفاده نسل های آینده از این مصلی نیز گفت: در ساخت این پروژه ما طوری طرح آن را پیاده سازی کردیم که نسل های آینده نیز بتوانند از این مکان مذهبی بهره برداری کنند.

در ادامه امام جمعه بخش بوستان ادامه داد: حساسیت در ساخت این پروژه به قدری بالا بود که حتی کار جوشکاری از دانشگاه تهران برای تست جوش و استقامت آن دعوت به عمل آوردیم و از سوی آن دانشگاه تیم مجربی کار تست را آغاز و در چندین مرحله که ایراد داشت نسبت به اصلاح آن اقدام شد.

امام جمعه بوستان ساخت این پروژه را در 6 فاز تعریف کرد، گفت: در این پروژه 6 فاز اساسی تعریف شده است که دو فاز آن طی این مدت دو سال به انجام رسیده و حدود 50 درصد نیز پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم در سال آتی بتوانیم بخش عمده ای از این مصلی را تکمیل کنیم.

محسن زاده ادامه داد: در این پروژه محیطی به متراژ شش میلیون مترمربع سقف تعریف شده است که دارای مناره مجلل به متراژ طولی ساخته خواهد شد.

خطیب جمعه بخش بوستان با اشاره به تعریف سالن اجتماعات در این پروژه خبر داد و گفت: شهروندان در جریان این پروژه باشند که این مصلی صرفا برای برگزاری نماز عبادی و سیاسی نیست که فقط روزهای جمعه پذیرای مردم مومن و انقلابی این بخش باشد بلکه کارایی های بسیاری در زمینه توسعه مباحث دینی و فرهنگی خواهد داشت .

محسن زاده در این باره ادامه داد: در این مرکز فرهنگی و دینی مکانهای متعددی برای نشست های اداری ، مطاله خانه دارالقران، کتابخانه ، سالن مخصوص میهمانان و ... دیده شده که با بهره برداری از این پروژه عظیم نسیم شهر مسیر رشد و پیشرفت را در حوزه مسائل دینی و فرهنگی به سرعت طی خواهد کرد.

وی اعتبار صرف شده برای این پروژه که در 2 فاز صورت گرفته را بالغ بر 20 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: سرعت عمل این پروژه باعث شده که بودجه تخصیص یافته از سوی سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بر اساس برنامه زمانبدی شده هزینه شود.

محسن زاده بار دیگر از شهروندان بخش بوستان خواست که در این گام ارزشمند خود را سهیم بدانند و مطمئن باشند که این مشارکت می توانند روز قیامت تاثیر بسزایی برای آنان داشته باشد.

امام جمعه در بخش بوستان در پایان از مشارکت و همکاری داراست خدمات استان در این پروژه عظیم مصلی سازی به ویژه از اعضای شورای اسلامی و شهرداری نسیم شهر بدلیل تخصیص زمین ،امکانات موتوری برای محوطه سازی و دیگر امکانات مالی از دهیاران ،شوراهای اورین ،خیر اباد ،همدانک و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و خواستار تداوم بخشی این اقدام ارزشمند شد.