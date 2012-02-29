آزمون زبان انگلیسی تولیمو 18 اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارت‌ شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو از روز سه شنبه 16اسفند بر روی سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org قرار می‌گیرد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون بتوانند با وارد کردن اطلاعات شامل شماره پرونده و کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی خود نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

چنانچه داوطلبان شرکت کننده در آزمون هرگونه اشکالی در کارت ورود به جلسه آزمون خود داشته باشند، می توانند در روز چهارشنبه 17 اسفند با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر و 2 قطعه عکس و مراجعه به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کنند.

شصت و چهارمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته روز پنجشنبه 15 دی ماه 90 به طور همزمان در 8 شهر اصفهان، بابل، تبریز، تهران، شیراز، کرمان، رشت و مشهد برگزار خواهد شد.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را ارایه کند.

آدرس باجه‌های رفع نقص کارت