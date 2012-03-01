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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

در البرز/

22 ناظر در هر شعبه فرایند اخذ رای و صیانت از آراء را عهده دارند

22 ناظر در هر شعبه فرایند اخذ رای و صیانت از آراء را عهده دارند

کرج - خبرگزاری مهر: قائم مقام هیئت نظارت ستاد انتخابات استان البرز گفت: 22 ناظر در حین انتخابات و قبل و بعد از آن فرایند صیانت از آراء را عهده دار خواهند بود.

حجت الاسلام محمدحسین روحی یزدی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هر حوزه اخذ رای تعداد نفرات مشخص و تعریف شده ای صیانت از آراء را عهده دار خواهند بود که این تعداد به 22 نفر می رسند و از قشرهای مختلفی نیز تشکیل شده اند.

قائم مقام هیئت نظارت ستاد انتخابات استان البرز در تشریح نحوه انتخاب این افراد گفت: پنج تا هفت معتمد و مورد وثوق مردم که در هر محله ای زندگی می کنند و از افراد مورد تایید آن منطقه محسوب می شوند در هر حوزه اخذ رای حضور خواهند داشت.

یزدی ادامه داد: یک نماینده فرماندار، سه نفر از نیروهای انتظامی و سه ناظر شورای نگهبان نیز طبق قانون در حوزه ها نظارت و صیانت از آراء را عهده دارند.

وی یادآور شد: در حوزه هایی که کاندیداها یک نماینده دارند به ازای هر حوزه اخذ رای یک نماینده از جانب خود به هیئت نظارت معرفی کنند و در حوزه هایی با بیش از یک نماینده به تناسب تعداد نمایندگان مورد نیاز نماینده معرفی کنند.

قائم مقام هیئت نظارت ستاد انتخابات افزود: در شهرستان کرج که دو نماینده مورد نیاز است حداقل هر نامزد می تواند 372 نفر نماینده برای حضور در صندوق های اخذ رای معرفی کنند.

وی ادامه داد: مجموعه ای متشکل از 18 تا 20 نفر از منابع مختلف که شامل بازرسان وزارت کشور، هیئت نظارت، نماینده فرماندار، معتمدین و نمایندگان کاندیداها است در هر حوزه حضور دارند و امکان تخطی وجود نخواهد داشت و به این شکل آرا صیانت خواهد شد.

یزدی تاکید کرد: چینش افراد مختلف از قشرهای متعدد، سنین و مسئولیت های مختلف و معرفی شده از سازمان های مختلف در حوزه های اخذ رای امکان تخطی در انتخابات را صفر خواهد کرد.

کد مطلب 1547134

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