22 ناظر در هر شعبه فرایند اخذ رای و صیانت از آراء را بر عهده دارند

حجت السلام محمدحسین روحی یزدی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هر حوزه اخذ رای تعداد نفرات مشخص و تعریف شده ای صیانت از آراء را عهده دارد خواهند بود.

وی افزود: این تعداد به 22 نفر می رسند و از قشرهای مختلفی نیز تشکیل شده اند.

قائم مقام هیئت نظارت ستاد انتخابات استان البرز در تشریح این افراد عنوان کرد: پنج تا هفت معتمد و مورد وثوق مردم که در هر محله ای زندگی می کنند و از افراد مورد تایید آن منطقه محسوب می شوند در هر حوزه اخذ رای حضور خواهند داشت.

یزدی ادامه داد: یک نماینده فرماندار، سه نفر از نیروهای انتظامی و سه ناظر شورای نگهبان نیز طبق قانون در حوزه ها نظارت و صیانت از آراء را عهده دارند.

این مسئول گفت: در حوزه هایی که کاندیداها یک نماینده دارند به ازای هرحوزه اخذ رای یک نماینده از جانب خود به هیئت نظارت معرفی کنند و در حوزه هایی که بیشتر از یک نفر دارد به تناسب تعداد نمایندگان مورد نیاز نماینده معرفی کنند.

قائم مقام هیئت نظارت ستاد انتخابات افزود: در شهرستان کرج که دو نماینده مورد نیاز است حداقل هر نامزد می تواند 372 نفر نماینده برای حضور در صندوق های اخذ رای معرفی کنند.

وی ادامه داد: مجموعه ای18 تا 20 نفر از منابع مختلف که شامل بازرسان وزارت کشور، هیئت نظارت، نماینده فرماندار، معتمدین، نمایندگان کاندیداها در هر حوزه حضور دارند و امکان تخطی همگی وجود نخواهد داشت و به این شکل آرا صیانت خواهد شد.

یزدی عنوان کرد: در انتخابات به دلیل چینش افراد مختلف از قشرهای متعدد ، سنین و مسئولیت های مختلف و معرفی شده از سازمان های مختلف امکان تخطی در انتخابات را صفر خواهد کرد.