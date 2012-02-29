شورای حمایت مانعی برای تئاتر است

حمیدرضا نعیمی درباره عملکرد شورای حمایت و تأثیرات آن بر روند تولید تئاتر به خبرنگار مهر گفت: هر دم از این باغ بری می‌رسد/ تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد! وقتی که مدیریت کلان تئاتر ما نمی‌داند چه کاری می‌خواهد انجام دهد یا هدایت کند، هر بار ما باید شاهد بروز یک شگفتی تازه باشیم.



وی تأکید کرد: شورای حمایت بدون اندیشه شکل گرفته و تنها عنوانی ساختگی دارد. ما عناوین ساختگی بسیاری داریم که وقتی به آن‌ها نگاه می‌کنیم مشخص نیست که برای چه هدف شکل گرفته‌اند. شورای حمایتی که امروزه شکل گرفته هیچ شناختی از تئاتر و قضایای آن ندارد و تنها مانعی برای تئاتر است.



این نمایشنامه‌نویس و کارگردان شناخته شده تئاتر با اشاره به مشکلاتی که از سوی شورای نظارت و ارزشیابی برای گروه‌های نمایشی ایجاد می‌شود افزود: یک کار نمایشی بعد از بازبینی‌های شورای نظارت قلع‌وقمع می‌شود و کار تئاتر تبدیل شده به یک خون دل خوردن.



نعیمی تصریح کرد: در هیچ برهه‌ای از تاریخ تئاتر ایران تا این حد وضعیت تیره و تنگ نشده است. شورای حمایت که دغدغه هنر را ندارد باید تعیین کند از کدام گروه حمایت شود یا نه. این شورا می‌گوید فلان گروه بیشتر از 10 درصد بیت‌المال را به عنوان حمایت نمی‌تواند داشته باشد و یا فلان کار در راستای اهداف ما نیست. مگر پیش از این چه اتفاقی در تئاتر افتاده بود که این شورا آمده تئاتر را نجات دهد.



وی معتقد است شورای حمایت اهل دیالوگ نیست و حرف هنرمندان تئاتر خریدار ندارد. این هنرمند عرصه تئاتر تأکید کرد: عده‌ای آمده‌اند که جز نابود کردن تئاتر هیچ هدف دیگری ندارند.