  1. استانها
  2. قم
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

خراسانی در گفتگو با مهر:

نمایندگان مردم از هرگونه وابستگی جناحی دور باشند

نمایندگان مردم از هرگونه وابستگی جناحی دور باشند

قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: نمایندگان منتخب مردم باید از هر گونه وابستگی جناحی دور باشند.

حجت الاسلام علی خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کاندیدای انتخابات نسبت به مردم وظایفی دارند که لازم است این وظایف را انجام دهند.

وی گفت: لازم است کاندیدا در خود صلاحیت حضور درمجلس را ببینند و بررسی کنند که توان و وقت لازم را برای حضور در مجلس و ایفای وظایف نمایندگی دارند.

مسئول گروه دایر‎‎‎‏ٌٌ‏‎ه المعارف‌های قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآنی بیان کرد: کاندیدا باید در رقابت‌های خود ضوابط و مقررات را رعایت کنند و از تخریب دیگر کاندیدا بپرهیزند.

وی گفت: حتی اگر کاندیدا با تخریب دیگر کاندیدا رای لازم را بدست آورند باز این امر از عرف و اخلاق انسانی دور
است.

وی ادامه داد: ناشایست است که فردی برای بدست آوردن رای لازم به تخریب دیگران بپردازد.

خراسانی بیان کرد: وظیفهٔ مردم شرکت در انتخابات است زیرا این مردم هستند که با آرای خود وکالت در مجلس را به فردی می‌دهند.

وی گفت: مردم باید با دقت کامل در انتخابات شرکت کنند و از رای دادن به افراد بی‌ریشه بپرهیزند.

وی ادامه داد: مردم باید افرادی را انتخاب کنند که در گذشته زحمات بسیاری برای نظام و انقلاب کشیده‌اند و دارای حسن سابقه هستند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: از آنجایی که نمایندهٔ منتخب مردم سمبل آن شهر است باید فردی کامل  و جامعیت لازم را داشته باشد.

کد مطلب 1547139

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها