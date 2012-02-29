نمایندگان مردم از هرگونه وابستگی جناحی دور باشند

حجت الاسلام علی خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کاندیدای انتخابات نسبت به مردم وظایفی دارند که لازم است این وظایف را انجام دهند.
وی گفت: لازم است کاندیدا در خود صلاحیت حضور درمجلس را ببینند و بررسی کنند که توان و وقت لازم را برای حضور در مجلس و ایفای وظایف نمایندگی دارند.
مسئول گروه دایرٌٌه المعارفهای قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآنی بیان کرد: کاندیدا باید در رقابتهای خود ضوابط و مقررات را رعایت کنند و از تخریب دیگر کاندیدا بپرهیزند.
وی گفت: حتی اگر کاندیدا با تخریب دیگر کاندیدا رای لازم را بدست آورند باز این امر از عرف و اخلاق انسانی دور
است.
وی ادامه داد: ناشایست است که فردی برای بدست آوردن رای لازم به تخریب دیگران بپردازد.
خراسانی بیان کرد: وظیفهٔ مردم شرکت در انتخابات است زیرا این مردم هستند که با آرای خود وکالت در مجلس را به فردی میدهند.
وی گفت: مردم باید با دقت کامل در انتخابات شرکت کنند و از رای دادن به افراد بیریشه بپرهیزند.
وی ادامه داد: مردم باید افرادی را انتخاب کنند که در گذشته زحمات بسیاری برای نظام و انقلاب کشیدهاند و دارای حسن سابقه هستند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: از آنجایی که نمایندهٔ منتخب مردم سمبل آن شهر است باید فردی کامل و جامعیت لازم را داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: نمایندگان منتخب مردم باید از هر گونه وابستگی جناحی دور باشند.
حجت الاسلام علی خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کاندیدای انتخابات نسبت به مردم وظایفی دارند که لازم است این وظایف را انجام دهند.
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