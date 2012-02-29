دشمنان در فکر خدشه واردن کردن به نظام هستند/ همه احساس مسئولیت کنیم

علی اصغرعنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشورهای غربی در حال حاضراز درون متلاشی شده اند، اذعان داشت: کشورهای غربی در حال حاضر دچار بحرانهای شدید اقتصادی، سرمایه داری، معنویت و قدرت شده اند که موجب شده که به شدت احساس ضعف کنند.

وی بیان داشت: طی این 33 سال ایران نشان داده که در تمامی مراحل اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی و ... جزو کشورهای برتر بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کشورهای جهان در حال حاضر دچار یک خلاء مدیریتی شده اند، بیان داشت: در حال حاضر مردم کشورها دچار بحران شده و رو به اسلام و تفکرات اسلامی آورده اند.

عنابستانی با اشاره به اینکه دشمن از ابزار جنگ نرم و تهاجمهای فرهنگی نسل جوان و فرزندان این سرزمین را هدف قرار داده، بیان داشت: دشمن از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور ایران را هدف قرار داده تا با جنگ نرم مردم را درگیرکنند و از این رو به نظام انقلاب اسلامی خدشه وارد کنند.

وی بیان داشت: دشمن با این اقدامات قصد دارد به پشتوانه این نظام خدشه وارد کند.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس و حضور مردم در انتخابات یکی از موضوع های اساسی در کشور است، بیان داشت: انتخابات حلقه وصل مردم با نظام است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه همه باید احساس مسئولیت کنیم و در انتخابات حضوری پرشور داشته باشیم، یادآور شد: مردم باید مقتدرانه این مسیر سنگین را پیش روند و روز 12 اسفند از ساعات اولیه همه باهم پای صندوق های رای برای تثبیت این نظام و انقلاب اسلامی حضور پیدا کنیم.