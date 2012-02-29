برخورد جدی با اهانت کنندگان به قرآن/ موج بیداری اسلامی گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم در افغانستان پیش از ظهر چهارشنبه در حسینه ثارلله کرمان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، روحانیت، فرمانده سپاه ثارالله و نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله برگزار شد، حجت الاسلام علی مختارآبادی، رئیس اداره امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان این که هر کس قرآن را احترام نکند، حرمت خدا را شکسته است، افزود: بی احترامی به قرآن تجاوز به حریم پروردگار است و تاریخ گواهی می دهد کسانی که به قرآن اهانت کرده اند، در همین دنیا دچار عقوبت شده اند.

وی به ماجرای آتش زدن مسجد جامع کرمان و سوزاندن قرآن ها و مفاتیح های مسجد اشاره و گفت: این حرکت شاه خائن روند انقلاب را تسریع بخشید و مسببین این جنایت خیلی زود عقوبت شدند.

مختارآبادی اضافه کرد: جریان قرآن سوزی در آمریکا که توسط یک کشیش نادان و دیوانه ی امریکایی باب شد موجب شد که بسیاری از مردم امریکا به قرآن گرایش پیدا کنند.

وی افزود: احترام به کسی که حامل و قاری قرآن کریم است در واقع احترام به خداست.

مختارآبادی گفت: رهبران دنیا اکثرا آدم های فاسقی هستند که هر روز مردم بیدار می شوند و بر علیه شان قیام می کنند و آن ها را مجبور به فرار یا کناره گیری از قدرت می نمایند و تنها رهبر عادل و مقسط در دنیا رهبر ماست.

وی افزود: کسانی که در فتنه ی 88 به مقدسات رهبری و امام توهین کردند، خیلی زود دستشان برای مردم رو شد و رسوا گردیدند و آبرویشان رفت.

مختارآبادی یادآور شد: بی احترامی به قرآن مصادیقی دارد از جمله وقتی سلمان رشدی مرتد با نوشتن کتاب آیات شیطانی به اسلام؛ پیامبر اسلام و قرآن اهانت کرد؛ مورد خشم امام راحل قرار گرفت و فتوای تاریخی در مورد او صادر شد.

رئیس اداره امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: طرح مصونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان که یادآور طرح کاپیتولاسیون است دست متجاوزین را برای این گونه هتک حرمت ها و جنایات باز گذاشته است و به زعم ما تمام کسانی که در افغانستان به قرآن کریم و شیعیان اهانت کردند باید به اشد مجازات عقوبت شوند.

وی گفت: قرآن کریم بیشترین توجه و احترام به حقوق بشر و حقوق بین الملل و جهان شمول را دارد؛ حتی در کشور ایران اقلیت های مذهبی آزادانه فعالیت سیاسی، مذهبی، اقتصادی انجام می دهند و در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند در حالی که در کشورهایی که ادیان دیگر برتری دارند، هیچ حقی برای مسلمانان قائل نیستند.



